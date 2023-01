La Nouvelle-Zélande choisit le Premier ministre de remplacement

Le prochain chef du parti travailliste au pouvoir est le ministre de la réponse au Covid-19, Chris Hipkins

Le Parti travailliste au pouvoir en Nouvelle-Zélande a nommé samedi Chris Hipkins au poste de Premier ministre. L’ancien chef de la réponse Covid-19 de la nation du Pacifique devrait prendre le relais une fois que la démission de la Première ministre Jacinda Ardern prendra effet le mois prochain.

Hipkins, 44 ans, dirige actuellement les ministères de l’éducation, de la police et de la fonction publique, mais s’est fait connaître en 2020 en tant que ministre de la santé. Ardern avait nommé Hipkins au ministère nouvellement créé de la réponse Covid-19 en novembre 2020, poste qu’il a occupé jusqu’en juillet de l’année dernière. Le caucus parlementaire du parti devrait l’approuver officiellement dimanche.

Bien qu’il ait été supposé que le parti travailliste pourrait choisir le ministre de la Justice Kiri Allan pour être le premier Premier ministre maori du pays, Hipkins aurait été le seul candidat à succéder à Ardern. Allan a publié une déclaration louant Hipkins comme “décisif” et a dit qu’il serait “un Premier ministre incroyablement fort.”

Le Parti vert, dont les 10 députés soutiennent généralement la majorité travailliste au parlement, a déclaré qu’il était impatient de travailler avec lui pour “mettre fin à la pauvreté, prendre des mesures climatiques audacieuses et protéger notre faune indigène”.

Lire la suite La démission du Premier ministre néo-zélandais pourrait rendre la Chine nerveuse

Alors que le Parti national d’opposition n’a pas encore commenté le choix, l’ACT crossbench a exhorté Hipkins à “livrer sur la substance au lieu de neiger la Nouvelle-Zélande avec spin” comme son prédécesseur.

Élu pour la première fois en 2008, Hipkins représente Remutaka, un électorat de la banlieue de la capitale Wellington. L’électorat a la distinction douteuse d’avoir le pourcentage le plus élevé d’employés de bureau et administratifs parmi les électeurs de Nouvelle-Zélande.

Ardern, 42 ans, a stupéfait le pays – et de nombreux observateurs étrangers – plus tôt cette semaine lorsqu’elle a annoncé qu’elle démissionnerait le 7 février. La PM en larmes a déclaré qu’elle n’avait pas “assez dans le réservoir” continuer après presque six ans à la barre.

Lire la suite Le Premier ministre néo-zélandais fait une annonce choc

Elle est également devenue chef du parti lorsque l’actuel Premier ministre a démissionné, en 2017. Sa réélection en 2020 a été une victoire écrasante, donnant aux travaillistes une majorité absolue au parlement. Bien que le parti compte actuellement 64 sièges, il obtient de mauvais résultats avant les élections générales prévues en octobre, au milieu de la hausse de l’inflation, de la criminalité et de la pauvreté.

Sous Ardern et Hipkins, la Nouvelle-Zélande avait imposé l’un des verrouillages pandémiques les plus sévères au monde, interdisant tout voyage vers les deux îles principales et ne rouvrant qu’en août de l’année dernière.