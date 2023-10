La Nouvelle-Zélande bat l’Irlande en quart de finale épique de la Coupe du monde de rugby | Actualités Rugby

La Nouvelle-Zélande s’est imposée 28-24 contre l’Irlande, brisant le cœur des Irlandais et privant le capitaine Johnny Sexton d’une chance de remporter la Coupe du monde.

La Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, a infligé encore plus de chagrin à l’Irlande en les battant 28-24, mettant ainsi un terme amèrement décevant à la brillante carrière du capitaine irlandais Johnny Sexton.

Les All Blacks ont réalisé une brillante performance défensive pour s’imposer 28-24 contre l’Irlande dans un match titanesque samedi, organisant une rencontre avec l’Argentine pour une place en finale et détruisant les rêves irlandais d’un premier titre mondial.

La défaite a mis fin à la série de 17 victoires successives de l’Irlande en Test et a refusé à l’équipe d’Andy Farrell la chance de se qualifier pour la toute première demi-finale.

Les All Blacks ont joué pendant 20 minutes à 14 contre les champions des Six Nations et ont dû creuser profondément pour défendre leur ligne d’essai au cours de 40 phases dans les dernières secondes alors que les Irlandais, les mieux classés, cherchaient un essai gagnant.

Il s’agissait d’une huitième défaite en quart de finale pour les Irlandais, qui mettait fin à leur séquence de victoires de 17 matches et mettait l’ouvreur Sexton à la retraite sans le prix scintillant avec lequel il avait espéré couronner sa carrière.

« Il faut travailler dur pour obtenir une fin de conte de fées et nous n’y sommes pas parvenus, mais c’est la vie », a déclaré Sexton, 38 ans.

« Nous n’avons rien négligé, nous avons coché toutes les cases, entraîné la maison et plutôt bien joué ce soir. Mais fair-play envers les All Blacks.

Bien que très différente de la victoire épique de l’Irlande contre l’Afrique du Sud en phase de poule, elle était tout aussi captivante, les deux équipes frappant fort en défense et voulant utiliser le ballon en main lorsqu’elles l’obtenaient.

Les variations d’attaque de l’Irlande ont causé des problèmes à la Nouvelle-Zélande toute la soirée, mais les All Blacks se sont montrés impitoyables lorsqu’ils ont senti la ligne pour s’éloigner au tableau d’affichage à chaque fois que l’équipe d’Andy Farrell s’est rapprochée.

« Un sacré jeu »

«Je suis tellement fier de la façon dont nous avons joué. Notre défense, en particulier dans cette dernière partie, a été brillante », a déclaré l’entraîneur néo-zélandais Ian Foster, qui a failli perdre son emploi après une défaite à domicile contre l’Irlande l’année dernière.

«C’était un véritable bras de fer. C’est une équipe fière, l’Irlande, ils ont vraiment tenu le coup. Je pensais que nous les avions eu plusieurs fois, mais ils ont continué à rendre le match très serré.

Fainga’anuku, Ardie Savea et Will Jordan ont marqué les essais qui ont envoyé les triples champions en demi-finale pour la neuvième fois et ont vengé la défaite de la série de l’année dernière.

« C’était un sacré match et quelqu’un devait perdre – malheureusement c’était nous ce soir », a déclaré l’entraîneur irlandais Farrell.

«J’étais tellement fier de la façon dont nous sommes revenus et j’ai continué à les attaquer jusqu’à la mort. Nous avons réalisé un bon parcours, mais le sport peut parfois être cruel – je suppose que c’est pour cela que nous l’aimons.

Les All Blacks reviennent au Stade de France pour affronter l’Argentine vendredi prochain après que les Pumas se soient ralliés pour battre le Pays de Galles 29-17 à Marseille plus tôt.