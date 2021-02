Un petit groupe de 35 réfugiés devrait arriver en Nouvelle-Zélande ce mois-ci, alors que le pays reprend son programme d’immigration, suspendu en raison de Covid-19. Il ne pourra cependant pas atteindre son quota interne, ce qui en décevra certains.

Les réfugiés doivent terminer une quarantaine de 14 jours avant d’être envoyés dans un centre de réinstallation à Auckland pour procéder à leur réinstallation, a déclaré vendredi Immigration New Zealand (INZ). Leur groupe est le premier à entrer dans le pays depuis mars 2020, lorsque le programme de quota de réfugiés a été suspendu en raison de la pandémie pour tous, sauf une poignée de cas d’urgence.

Les autorités travaillent ensemble pour coordonner les arrivées afin de «Minimiser tout impact sur les places disponibles dans les centres d’isolement et veiller à ce que la reprise limitée des engagements de réfugiés de la Nouvelle-Zélande ne déplace pas d’autres personnes» La directrice générale des services aux réfugiés et aux migrants d’INZ, Fiona Whiteridge, a déclaré.

Aussi sur rt.com Un incendie criminel détruit quatre écoles rohingyas de l’UNICEF, quelques jours après l’incendie d’un camp bangladais laissant des milliers de sans-abri

Avant la pandémie, la Nouvelle-Zélande s’était engagée à réinstaller 1 500 réfugiés chaque année. Le gouvernement avait annoncé en 2018 qu’il augmentait de moitié le quota de 1000 par an en juillet 2020, la Première ministre Jacinda Ardern affirmant que c’était « la bonne chose à faire. »

Malgré le renouvellement du programme, le nombre cible ne devrait pas être atteint cette année, a déclaré l’organisme d’immigration Kiwi. Fin juin, 210 réfugiés seront probablement accueillis en Nouvelle-Zélande.

Le quota de réfugiés nz recommence ce mois-ci. Avec seulement 200 personnes prévues pour arriver, nous espérons que le gouvernement accélérera le processus pour s’assurer qu’ils respectent l’engagement de 1 500 personnes. #RefugeesWelcome https://t.co/tuGpwKaKqQ – Rachel OConnor (@Rachinthetron) 5 février 2021

La portée limitée de l’effort rétabli a été notée par la Croix-Rouge néo-zélandaise, qui a déclaré que tout en soutenant l’arrivée du nouveau groupe en tant que «Début prometteur», il espérait que le gouvernement ferait plus pour les réfugiés.

«Depuis mars 2020, date à laquelle les frontières de la Nouvelle-Zélande ont été fermées, jusqu’à aujourd’hui, 1 217 personnes qui devraient venir ici ne sont pas arrivées, nous avons donc beaucoup de rattrapage à faire». a déclaré la directrice générale de la migration de la Croix-Rouge, Rachel O’Connor. «À l’heure actuelle, plus d’un millier de personnes ont été acceptées mais n’ont pas pu venir en Nouvelle-Zélande en raison des restrictions de voyage et des frontières.»

Aussi sur rt.com Un groupe de réflexion australien classe la réponse Covid-19 de la meilleure NZ au pire Brésil, Chine exclue de l’étude

Les frontières de la Nouvelle-Zélande restent fermées aux voyages réguliers alors que le pays se prépare à dérouler son programme national de vaccination plus tard cette année. La nation insulaire est célébrée comme l’un des pays les plus performants dans la lutte contre la pandémie, grâce à un programme robuste de test et de traçabilité et au soutien du public aux mesures gouvernementales visant à contrôler le coronavirus. Il a signalé environ 2000 infections et seulement 25 décès dus à Covid-19.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!