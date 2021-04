Dans une déclaration publiée mardi, Mahuta est revenue sur ses remarques, réengageant à la «Partenariat de sécurité et de renseignement» avec les autres membres du réseau de renseignement Five Eyes, le décrivant comme vital pour la défense de la nation.

La Nouvelle-Zélande est un véritable bénéficiaire de l’accord et continuera de s’engager activement avec l’alliance Five Eyes, comme nous l’avons toujours fait.

Lundi, le ministre des Affaires étrangères a déclaré au Conseil chinois néo-zélandais que « Nous ne sommes pas à l’aise d’élargir les attributions de la relation Five Eyes », considéré comme une condamnation des récentes déclarations du groupe critiquant les prétendues violations des droits de l’homme par la Chine contre les Ouïghours au Xinjiang et la répression à Hong Kong.

Pékin a répondu aux critiques qui lui ont été adressées en affirmant que «Les Five Eyes ont pris des mesures coordonnées pour se liguer contre la Chine», s’opposant à son intervention dans les affaires intérieures de la nation asiatique.

La Nouvelle-Zélande a, dans le passé, cherché à se distancer des commentaires du réseau Five Eyes sur les activités en Chine, la considérant comme étant « Hors de portée » du groupe et risquer la relation entre Wellington et Pékin.

Mercredi, la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, arrivera en Nouvelle-Zélande pour rencontrer Mahuta, la première fois que les deux hommes se rencontreront en face à face depuis la réouverture de leurs frontières après avoir maîtrisé Covid.

Les relations de l’Australie avec la Chine se sont détériorées depuis le début de la pandémie, après que Canberra a appelé à une enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19 à Wuhan, à laquelle Pékin a été insultée.

