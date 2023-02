La Nouvelle-Zélande annule des vols alors que le déluge du cyclone se profile

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La compagnie aérienne nationale néo-zélandaise a annulé des dizaines de vols dimanche alors que les habitants d’Auckland se préparaient à un déluge du cyclone Gabrielle, deux semaines après qu’une tempête record a submergé la plus grande ville du pays et tué quatre personnes.

Air New Zealand a annoncé qu’elle annulait tous les vols intérieurs à destination et en provenance d’Auckland jusqu’à mardi midi ainsi que de nombreux vols internationaux. Le transporteur a déclaré que certaines liaisons internationales continueraient à fonctionner, bien que les vols pourraient devoir être détournés d’Auckland.

Le transporteur a également annulé des vols intérieurs à destination et en provenance des villes de Hamilton, Tauranga et Taupo.

Le cyclone Gabrielle touchait déjà dimanche la partie nord de la Nouvelle-Zélande. Lundi, il était prévu de déverser jusqu’à 250 millimètres (10 pouces) de pluie sur Auckland.

La vitesse du vent de Gabrielle a été réduite plus tôt à mesure que le cyclone ralentissait. Des rafales d’environ 130 kilomètres par heure (80 miles par heure) étaient attendues.

Le prévisionniste météorologique MetService a déclaré qu’il s’attendait à un événement météorologique “généralisé et important”, avec de fortes pluies, des vents violents et de grosses vagues.

“S’il vous plaît, prenez cela au sérieux, nous nous attendons à ce que des conditions météorologiques extrêmes arrivent”, a déclaré le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins aux journalistes. « Alors s’il vous plaît assurez-vous que vous êtes prêt. Assurez-vous que vous avez des préparatifs en place si vous devez rester sur place pendant un certain temps ou si vous devez évacuer.

Plus tôt, le cyclone est passé près de l’île éloignée de Norfolk, un territoire australien qui abrite environ 1 750 personnes.

Le contrôleur de l’île Norfolk de la gestion des urgences, George Plant, a déclaré dimanche qu’il avait émis un feu vert. Il a dit qu’il y avait des débris sur les routes et que certaines lignes électriques étaient en panne.

“Nous avons été extrêmement chanceux avec le passage du cyclone car les vents les plus destructeurs nous ont manqués de peu”, a écrit Plant sur Facebook. “Cependant, il reste encore beaucoup de nettoyage à entreprendre et cela peut prendre un certain temps pour que des services tels que l’électricité soient rétablis.”

Alors que le cyclone commençait à frapper la région du Northland en Nouvelle-Zélande dimanche, les inondations et les vents ont provoqué la fermeture de certaines routes et la perte d’électricité de milliers de foyers.

Il y a deux semaines, les habitants d’Auckland ont connu la journée la plus humide jamais enregistrée dans la ville, car la quantité de pluie qui tombait généralement sur tout l’été était tombée en une seule journée.

La montée rapide des eaux de crue a tué quatre personnes, provoqué des perturbations généralisées et laissé des centaines de maisons invivables.

Nick Perry, l’Associated Press