La Nouvelle-Zélande annonce son plus grand projet de réduction des émissions de l’histoire

La Nouvelle-Zélande a annoncé son plus grand projet de réduction des émissions de l’histoire, passant du charbon à l’électricité renouvelable dans la principale aciérie du pays, ce qui, selon le gouvernement, équivaut à retirer 300 000 voitures de la route.

Le gouvernement dépensera 140 millions de dollars pour réduire de moitié le charbon utilisé à l’aciérie de Glenbrook pour recycler la ferraille, en remplaçant cette électricité par un four électrique. L’usine contribuera à hauteur de 160 millions de dollars au coût du projet.

Actuellement, l’entreprise sidérurgique représente 2% des émissions totales de la Nouvelle-Zélande, grâce à la combustion intensive de charbon pour faire fondre les sables riches en fer en produits sidérurgiques. Le nouveau projet installera un four à arc électrique de 300 millions de dollars pour faire fondre la ferraille à la place. Cette électricité sera fournie par des énergies renouvelables via le réseau national néo-zélandais, qui est principalement alimenté par l’énergie éolienne, hydraulique et géothermique.

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré que le projet « éclipse tout ce que nous avons fait à ce jour ».

« La taille de ce projet montre à quel point le gouvernement est sérieux quant à la réduction des émissions de la Nouvelle-Zélande aussi vite que possible », a-t-il déclaré. « A lui seul, il éliminera 1% des émissions annuelles totales du pays. »

Le gouvernement affirme que le plan réduira les émissions de la Nouvelle-Zélande de 800 000 tonnes par an. Cela équivaut à retirer de la route tout le parc automobile de Christchurch, l’une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande.

« Pour comprendre l’ampleur de ce projet, il réduit à lui seul plus d’émissions que tous les autres 66 [government-funded emissions-reduction] projets que nous avons approuvés à ce jour », a déclaré Megan Woods, ministre de l’Énergie et des Ressources. Le four électrique devrait fonctionner d’ici 2026-2027.

Le professeur James Renwick, expert en changement climatique, de l’Université de Victoria, a déclaré au Guardian que le projet était « très important » et « une grande nouvelle » pour les objectifs d’émissions du pays. « Ce sera la plus grande réduction des émissions nationales lorsqu’elle entrera en jeu », a-t-il déclaré. Pourtant, a ajouté Renwick, il y avait « plus de travail à faire ».

« 1% des émissions nationales, c’est bien, mais nous devons réduire de 100% », a-t-il déclaré. « Nous devons faire beaucoup plus de travail. »

Le plan « mettra la Nouvelle-Zélande dans une bien meilleure position pour atteindre son objectif climatique de zéro carbone net d’ici 2050 », a déclaré le ministre du Climat James Shaw.

Le plan marque une étape importante en Nouvelle-Zélande en réduisant réellement ses émissions de gaz à effet de serre – par opposition à l’achat de compensations de plantation d’arbres pour atteindre zéro net.

En avril, la Commission sur le climat a averti que la forte dépendance du pays à la plantation d’arbres pour compenser la pollution par le carbone menaçait de torpiller ses plans ambitieux pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Il est impossible de maintenir une réduction nette des émissions principalement grâce à la plantation d’arbres à long terme. terme, ont averti les experts, car les forêts pourraient être détruites par des incendies ou des conditions météorologiques extrêmes et ne stockent pas le carbone pour toujours.

Alors que la contribution totale de la Nouvelle-Zélande aux émissions mondiales est faible, ses émissions brutes par habitant sont élevées. Selon les données de 2018, les Néo-Zélandais produisent des gaz à effet de serre équivalents à la puissance de chauffage de 16,9 tonnes de dioxyde de carbone, soit plus du double du taux par habitant du Royaume-Uni. Le pays a également été parmi les moins performants au monde en matière d’augmentation des émissions.

« Nous ne pouvons pas nous sortir du problème du changement climatique », a déclaré Renwick. « Nous devons nous concentrer sur la réduction des émissions brutes plutôt que nettes. »

Shaw a déclaré que l’accord était estimé à 5,3% des réductions d’émissions nécessaires dans le cadre du deuxième budget d’émissions de la Nouvelle-Zélande, qui couvre la période 2026-2030, et de 3,4% dans le cadre du troisième budget d’émissions, de 2031-2035.