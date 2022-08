La Nouvelle-Zélande accueille à nouveau le premier navire de croisière depuis que COVID a frappé

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La Nouvelle-Zélande a accueilli vendredi le premier navire de croisière à revenir depuis le début de la pandémie de coronavirus, signalant un retour à la normale tant attendu pour l’industrie touristique du pays.

La Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières au début de 2020 alors qu’elle cherchait d’abord à éliminer complètement le COVID-19, puis plus tard à contrôler sa propagation. Bien que le pays ait rouvert ses frontières à la plupart des touristes arrivant par avion en mai, ce n’est qu’il y a deux semaines qu’il a levé toutes les restrictions restantes, y compris celles sur les arrivées maritimes.

Beaucoup dans l’industrie des croisières se demandent pourquoi cela a pris si longtemps.

La fin des restrictions a permis au navire de croisière Pacific Explorer de Carnival Australia d’accoster à Auckland avec environ 2 000 passagers et membres d’équipage vendredi matin dans le cadre d’un voyage aller-retour de 12 jours aux Fidji au départ de Sydney.

“Incroyable, n’est-ce pas ?” Le ministre du Tourisme, Stuart Nash, a déclaré dans une interview à l’Associated Press. “C’est une autre étape dans la réouverture de nos frontières et un pas de plus vers la reprise des affaires comme d’habitude.”

Nash a déclaré qu’il faudrait un certain temps pour que le nombre et les revenus des touristes internationaux reviennent à leurs niveaux d’avant la pandémie, alors que l’industrie représentait environ 20 % des revenus étrangers de la Nouvelle-Zélande et plus de 5 % du PIB.

“Je pense qu’il y a eu beaucoup de gens dans le secteur du tourisme qui ont fait du mal au cours des deux dernières années”, a déclaré Nash. « Mais nous avons toujours adopté une approche où nous devons nous assurer que nous obtenons la bonne réponse sanitaire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous savons que les conséquences sont désastreuses.

Tout le monde n’est pas content du retour des touristes. Un voilier transportant des manifestants contrariés par l’impact de l’industrie sur l’environnement a suivi le Pacific Explorer dans le port vendredi, avant que les passagers ne soient accueillis par un accueil autochtone maori et une visite du Premier ministre Jacinda Ardern.

Nash a déclaré que la pause dans le tourisme avait donné à la nation une chance de réinitialiser ses priorités. L’un d’eux était de s’attaquer à ce qu’il a décrit comme des touristes «de haute qualité» plus riches qui resteraient plus longtemps et auraient une histoire à raconter à leur retour chez eux.

“Nous ne ciblons pas les gars qui viennent et publient sur Facebook, ‘Hé, voyagez en Nouvelle-Zélande avec 10 $ par jour en vivant avec des nouilles de 2 minutes'”, a déclaré Nash.

Il a déclaré qu’un autre objectif était de s’éloigner de la perception selon laquelle les personnes travaillant dans l’industrie seraient soumises à de longues heures et à de bas salaires, et d’en faire une carrière plus gratifiante et ambitieuse.

Nash a déclaré qu’avec des billets d’avion plus chers et des voyageurs plus prudents qu’avant la pandémie, les chiffres du tourisme pourraient rester modérés pendant un certain temps, mais il pensait que l’industrie finirait par faire un retour en force.

“Je vois des marchés comme les États-Unis comme un marché très important pour la Nouvelle-Zélande”, a-t-il déclaré. «Il y a eu deux billions de dollars économisés dans les États en plus de ce qui aurait été économisé s’il n’y avait pas eu COVID. Donc, il y a un peu d’argent qui circule.

Nick Perry, l’Associated Press