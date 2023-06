La Nouvelle-Zélande abandonne le match avec le Qatar sur fond d’allégations de racisme

La Nouvelle-Zélande a refusé de se présenter pour la seconde moitié de son match amical contre le Qatar en Autriche lundi après des allégations d’injures raciales envers le défenseur Michael Boxall par un adversaire.

L’incident s’est produit juste avant la mi-temps, déclenchant une mêlée après que des joueurs néo-zélandais indignés aient encerclé l’un des joueurs qatariens avant un coup franc.

« Michael Boxall a été agressé racialement pendant la première mi-temps du match par un joueur qatari », a déclaré New Zealand Football, l’instance dirigeante du football du pays, sur son compte Twitter.

« Aucune mesure officielle n’a été prise, donc l’équipe a accepté de ne pas sortir pour la seconde moitié du match. »

L’entraîneur du Qatar, Carlos Queiroz, a déclaré que le capitaine néo-zélandais Joe Bell les avait informés de la décision de son équipe de ne pas revenir.

« Les faits sont les suivants. Apparemment, deux joueurs ont échangé des mots, et nous ne savons pas qui était le premier, qui était le deuxième, c’est seulement entre eux. Les joueurs néo-zélandais ont décidé de soutenir leur coéquipier et nous avons également décidé de soutenir notre joueur, » a déclaré l’entraîneur portugais à Al-kass Sports Channels.

« Ils ont décidé d’abandonner le match sans témoin. L’arbitre n’a rien entendu, l’entraîneur n’a rien entendu, c’est juste une dispute entre deux joueurs.

« Je pense que c’est un nouveau chapitre dans le football et une situation que personne ne peut comprendre. Laissons les autorités du football décider de ce qui s’est passé ici.

« Je pense que les joueurs seront sous l’observation de la FIFA, mais j’ai demandé à l’entraîneur et aux arbitres et personne n’a rien entendu. »

La FA du Qatar a déclaré sur son fil Twitter que la Nouvelle-Zélande s’était retirée du match amical, sans donner plus de détails. Reuters a contacté l’instance dirigeante pour obtenir des commentaires.

L’équipe du club de Boxhall, Minnesota United, a également tweeté un message de soutien à son capitaine d’équipe.

« Vous êtes un membre de classe mondiale de notre communauté et nous sommes chanceux de vous appeler un leader de notre club, Michael », a tweeté The Loons. « Nous vous soutenons pleinement et nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans le Minnesota. »

L’arbitre Manuel Schuttengruber a eu une longue discussion avec le Néo-Zélandais Bell et peu de temps après, il a perdu la mi-temps. La Nouvelle-Zélande menait 1-0 grâce à un but de Marko Stamenic à la 16e minute.

L’Association néo-zélandaise des footballeurs professionnels a déclaré qu’elle soutenait les joueurs néo-zélandais.

« Nous avons contacté l’équipe et travaillerons avec NZ Football pour soutenir les joueurs de toutes les manières nécessaires », a déclaré la NZPFA. « Il n’y a pas de place pour le racisme dans notre sport. »

Le match faisait partie des préparatifs du Qatar pour la Gold Cup de cet été, à laquelle il a été invité dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le football asiatique et la Concacaf.

Le racisme dans le football a de nouveau fait la une des journaux ces dernières semaines, le président de la FIFA, Gianni Infantino, annonçant un comité antiracisme dirigé par l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior, qui a été victime d’insultes racistes en Liga.

Des informations de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cet article.