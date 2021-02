La Nouvelle-Zélande a réussi à arrêter Covid-19. Ils peuvent aussi avoir trompé la grippe

Les verrouillages mondiaux en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 ont apporté plusieurs choses: un ciel clair, un air plus pur et pour la Nouvelle-Zélande, plus de grippe.

En Nouvelle-Zélande, la circulation du virus de la grippe était presque inexistante pendant l’hiver 2020, une réduction de 99,9% par rapport aux années précédentes, probablement parce que l’utilisation par la Nouvelle-Zélande de verrouillages stricts avait considérablement modifié le comportement humain.

L’étude publiée dans La nature Le journal, intitulé « Impact des interventions non pharmaceutiques COVID-19 sur la grippe et autres infections virales respiratoires en Nouvelle-Zélande » nous aide à comprendre et à être informés avant la préparation future de la grippe pandémique.

Les résultats de l’étude montrent que l’activité grippale en Nouvelle-Zélande au cours de l’hiver 2020 était très faible, comme l’ont confirmé plusieurs systèmes de surveillance nationaux. De mai à septembre 2020, la surveillance hospitalière des maladies respiratoires aiguës sévères (SARI) (population du bassin de 1 million de personnes) a montré des taux d’incidence de SARI très faibles, tous inférieurs au seuil saisonnier défini par la période de référence 2015-2019.

La classification nationale internationale des hospitalisations pour grippe codées pour les maladies (code CIM-10AM-VI J9-J11) pour tous les hôpitaux publics de Nouvelle-Zélande a montré une baisse significative. Du 1er janvier au 31 juillet 2020, un total de 291 hospitalisations liées à la grippe ont été codées: avant le verrouillage 238 (81,8%), le verrouillage 33 (11,3%) et après le verrouillage 15 (5,2%).

La Nouvelle-Zélande, un pays de l’hémisphère sud au climat tempéré, a un modèle de circulation de la grippe bien établi avec des incidences maximales pendant les mois d’hiver. De multiples systèmes de surveillance ont montré qu’aucune éclosion ou épidémie de grippe annuelle confirmée en laboratoire n’avait été détectée pendant la saison d’hiver 2020. Fait remarquable, la circulation du virus de la grippe était presque inexistante pendant l’hiver 2020, soit une réduction de 99,9% par rapport aux années précédentes.

Alors que l’étude est collectée à partir de données provenant d’hôpitaux, une nuance reste combien de personnes ont été prélevées uniquement pour Covid-19 qui aurait normalement été tamponné pour la grippe?

La Nouvelle-Zélande a signalé lundi deux nouvelles infections à coronavirus qui ont enfermé la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et sont dues à la variante britannique de la maladie, la première à être détectée dans le pays. Il s’agissait de la première répression en près de six mois dans la nation insulaire du Pacifique, qui a été largement saluée pour sa gestion de la pandémie, avec seulement 25 décès sur une population de cinq millions d’habitants.

Auckland a passé plus de deux semaines en lock-out en août dernier après qu’une épidémie de virus ait été liée à un travailleur manipulant du fret congelé importé, mais la Nouvelle-Zélande bénéficie en grande partie des restrictions assouplies depuis des mois.

Plusieurs cas de Covid-19 ont également été détectés dans la ville il y a trois semaines, avant d’être retracés dans un hôtel où les personnes avaient terminé la quarantaine après leur arrivée d’outre-mer.

Ardern a été largement félicitée pour sa gestion de la pandémie, la Nouvelle-Zélande enregistrant moins de 2000 infections.

Le pays a fermé ses frontières et mis en œuvre un verrouillage strict de cinq semaines en mars et avril de l’année dernière, des épidémies de virus occasionnelles depuis lors étant rapidement contenues.