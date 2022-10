La Nouvelle-Zélande a proposé un plan sur le changement climatique : taxer les rots et le pipi des animaux de la ferme

La moitié des émissions de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande proviennent des fermes.

Le pays a proposé de taxer les rots et le pipi des animaux dans le but de réduire les émissions, The Associated Press signalé.

La proposition est une première mondiale et fait partie d’un plan de lutte contre le changement climatique.

La Nouvelle-Zélande a proposé mardi un moyen unique de lutter contre le changement climatique en présentant un projet de loi qui taxerait les rots et le pipi des animaux de la ferme, The Associated Press signalé.

La taxe serait la première du genre, selon un déclaration du bureau du Premier ministre Jacinda Arden.

“Aucun autre pays au monde n’a encore développé de système de tarification et de réduction des émissions agricoles, nos agriculteurs devraient donc bénéficier du fait d’être les premiers à agir”, indique le communiqué de presse publié mardi.

L’initiative serait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’administration d’Arden suggérant que les agriculteurs pourraient récupérer les revenus perdus en taxes en facturant plus pour les produits, a rapporté l’AP.

“Il s’agit d’un pas en avant important dans la transition de la Nouvelle-Zélande vers un avenir à faibles émissions et tient notre promesse de tarifer les émissions agricoles à partir de 2025”, indique le communiqué.

La plus grande exportation de la Nouvelle-Zélande est le lait et les agriculteurs sont mécontents de la proposition. CNN a rapporté que si le pays ne compte que 5 millions d’habitants, il compte environ 10 millions de bovins de boucherie et de vaches laitières et 26 millions de moutons. Cela a entraîné la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays provenant des fermes.

Les bovins en particulier augmentent les gaz à effet de serre, y compris le méthane qui est libéré dans leurs rots et l’oxyde nitreux de leur urine. Ces deux gaz réchauffent la planète.

Le principal groupe de pression de l’industrie agricole a déclaré à l’AP que le plan obligerait les agriculteurs à vendre leurs fermes et à partir.

“Notre plan était de garder les agriculteurs dans l’agriculture”, a déclaré le président de Federated Farmers, Andrew Hoggard, dans un déclaration. “Maintenant, ils se vendront si vite que vous n’entendrez même pas les chiens aboyer à l’arrière de l’ute pendant qu’ils s’éloignent.”

Les législateurs opposés au plan ont fait valoir qu’il pourrait augmenter les émissions dans d’autres parties du monde à mesure que de nouveaux endroits captent la demande.

Le plan proposé entrerait en vigueur en 2025, mais aucun taux d’imposition n’a encore été proposé, a rapporté l’AP.