La Nouvelle-Zélande a levé les contrôles stricts aux frontières pour le cofondateur de Google, Larry Page, après que l’enfant du milliardaire est tombé malade

Page est allé en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année parce que son jeune enfant a dû être hospitalisé à Auckland, mais les détails sur sa visite dans le pays sont rares, y compris où il a séjourné et s’il a été obligé de se mettre en quarantaine. Lui et son enfant se trouvaient aux Fidji au moment de l’urgence médicale signalée.

Entrer en Nouvelle-Zélande est une tâche ardue même pour les citoyens, le gouvernement exigeant que les résidents permanents subissent deux semaines d’isolement dans une installation de quarantaine avant d’être autorisés à rentrer. Dans la plupart des cas, les non-résidents ne sont pas éligibles pour l’entrée.

Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes cherchant un traitement médical, à condition qu’elles reçoivent d’abord l’approbation du ministère de la Santé ou d’un conseil de santé de district.

Interrogé sur le cas de Page par un député, le ministre de la Santé Andrew Little a déclaré qu’il avait reçu une demande le 11 janvier 2021 pour qu’un enfant soit évacué de Fidji, et que la demande d’entrée incluait un membre adulte de la famille. Il a expliqué que les personnes autorisées à entrer pour des raisons médicales ont besoin d’un traitement urgent qu’elles ne peuvent pas recevoir sur place.

Le service d’immigration du pays a confirmé que Page avait rempli les conditions requises pour se rendre en Nouvelle-Zélande, mais a refusé de dire si le milliardaire avait reçu l’ordre de se mettre en quarantaine dans un établissement dédié.

Pressée jeudi par les médias de la visite de Page, la Première ministre Jacinda Ardern a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été informée de son exemption.

« Chaque année, nous avons environ 100 évacuations sanitaires en Nouvelle-Zélande », a-t-elle déclaré, ajoutant que les décisions d’évacuation sanitaire sont prises par des cliniciens et non par des politiciens.

Elle a souligné qu’elle « Tout à fait » fait confiance aux professionnels de la santé néo-zélandais pour « prendre des décisions entre ceux du pays d’accueil et du pays d’accueil autour de ce qui est le mieux pour un patient. »

On ne sait pas combien de temps Page est resté dans le pays, mais selon son ami, l’homme d’affaires kiwi Stephen Tindall, le sixième homme le plus riche du monde aurait quitté la Nouvelle-Zélande. « il y a un bon bout de temps. »

