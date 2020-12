Le nombre de personnes quittant la Nouvelle-Zélande a dépassé celui des arrivées chaque mois depuis l’introduction de restrictions complètes aux frontières en mars en raison de la Covid-19 pandémie, a déclaré lundi le département des statistiques du pays, Stats NZ.

Les arrivées et les départs incluent toutes les personnes traversant la frontière, que ce soit pour des voyages à court terme ou à plus long terme, a déclaré l’agence de presse Xinhua citant Stats NZ dans sa dernière mise à jour.

D’avril (premier mois complet soumis à des restrictions aux frontières) à octobre, il y a eu 119 400 départs et 65 900 arrivées.

Au cours de la même période en 2019, il y a eu 3,86 millions de départs et 3,82 millions d’arrivées, selon les statistiques.

« Les restrictions aux frontières liées à Covid-19 et les perturbations de la disponibilité des vols n’ont pas complètement interrompu le voyage et les gens ont pu quitter la Nouvelle-Zélande s’ils pouvaient accéder à un vol commercial ou de rapatriement », a déclaré le responsable des indicateurs de population Tehseen Islam dans un communiqué.

D’avril à octobre, il y a eu en moyenne 600 départs par jour, selon Islam.

« Les gens ont également pu arriver en Nouvelle-Zélande, à condition qu’ils puissent prendre un vol et répondre aux critères d’entrée à la frontière », a-t-il déclaré.

Au cours de la même période, il y a eu en moyenne 300 arrivées chaque jour.

Ce chiffre comprend les citoyens néo-zélandais et les résidents permanents, leurs partenaires et personnes à charge, les travailleurs essentiels et d’autres voyageurs exemptés, a déclaré Islam.

Au cours des sept mois, la migration nette a été provisoirement estimée à 3 700, bien en deçà des niveaux des années précédentes.

Cela se composait d’un gain de 9 000 citoyens néo-zélandais et d’une perte de 5 200 non-citoyens, a-t-il déclaré.

« Le gain net provisoire des citoyens néo-zélandais continue de renverser le schéma historique de longue date où plus de citoyens néo-zélandais sont partis qu’arrivés », a ajouté Islam.

Le solde migratoire annuel est provisoirement estimé à 59 500 pour l’année terminée en octobre 2020, dont 55 800 au cours des cinq mois précédant les restrictions de voyage et aux frontières en mars 2020, selon les statistiques.