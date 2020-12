Il a suffisamment de doses de vaccin Covid-19 pour immuniser sa population trois fois plus, alors la Nouvelle-Zélande en donne à ses voisins. Twitter a réagi avec adulation, mais certains pensent que les Kiwis ont tout simplement été trop faciles avec l’infection.

Cette semaine, le gouvernement néo-zélandais a annoncé qu’il avait préacheté des quantités supplémentaires de vaccins Covid-19 produits par AstraZeneca et Novavax, et en avait obtenu suffisamment pour inoculer 15 millions de personnes. La réserve peut sembler exagérée, étant donné que la population entière du pays du Pacifique Sud ne compte que cinq millions environ.

Le raisonnement est que son organisme de réglementation des médicaments Medsafe déterminera lequel des médicaments achetés fonctionne le mieux dans quels cas au cours du processus d’approbation, et ils seront distribués en conséquence. Les contrats d’achat ont été signés avec quatre fournisseurs différents et couvrent trois types de vaccins différents.

La Première ministre Jacinda Ardern a annoncé les nouveaux achats et présenté les plans de son gouvernement pour lancer le plus grand programme de vaccination que la Nouvelle-Zélande ait jamais réalisé à partir de jeudi. Tout citoyen qui souhaite se faire vacciner recevra un vaccin gratuitement dès que possible, a-t-elle promis.

Wellington a également offert un coup de main à ses voisins du Pacifique Sud. Les pays insulaires de Tokelau, Niue, les îles Cook, les Tonga, les Samoa et Tuvalu peuvent obtenir des vaccins pour leurs habitants de Nouvelle-Zélande, a déclaré Ardern. C’est en plus aux programmes d’aide économique et d’aide au développement destinés aux insulaires.

La nouvelle a apporté une nouvelle vague d’adoration dirigée contre le Premier ministre kiwi sur les réseaux sociaux, en plus de l’amour national et international dont Ardern jouit déjà. Les commentateurs ont « couronné » son pays «Leader du monde libre», tandis qu’une personne a suggéré que la Nouvelle-Zélande devrait être considérée «Principale Zélande» – cela pourrait être considéré plutôt comme un camouflet à la province néerlandaise dont le pays a été nommé, cependant.

La réponse de la Nouvelle-Zélande à la pandémie de Covid-19 a été l’une des plus réussies au monde. La nation relativement petite et isolée a fermé ses frontières et a contenu les quelques épidémies qui se sont produites sur son territoire grâce à un vaste programme de test et de traçage et à des verrouillages limités. Il a enregistré un peu plus de 2 100 cas confirmés et 25 décès, et est actuellement considéré comme indemne de Covid-19. Sans surprise, peut-être, une fois approuvés par Medsafe, les vaccins seront d’abord dirigés vers les travailleurs frontaliers.

«Notre première priorité sera de vacciner les frontaliers et le personnel essentiel qui courent le plus grand risque de contracter le COVID-19. Nous prévoyons que les vaccins seront livrés à nos travailleurs de première ligne au deuxième trimestre de 2021 », a déclaré le Premier ministre.

Certaines personnes restent cependant sceptiques quant à l’exemple de la Nouvelle-Zélande, soulignant que sa taille et son isolement ont rendu le travail plus facile que dans les grandes nations plus intégrées. Quelques-uns ont semblé offensés par sa décision de surcharger les vaccins tandis que d’autres en ont davantage besoin.

