La nouvelle Xbox Series X Discless détaillée dans une présentation Microsoft divulguée

Il faudra encore cinq ans avant que Microsoft ne lance la Xbox de nouvelle génération, mais une nouvelle Xbox Series X pourrait arriver plus tôt. Une Xbox Series X sans divulgation, nom de code Brooklin, pourrait être en préparation, selon des documents judiciaires divulgués qui ont fait surface mardi.

La nouvelle Xbox aurait une conception unique en forme de cylindre qui ne comporterait pas de lecteur de disque, mais disposerait d’un port USB-C à l’avant, de composants internes mis à jour, notamment Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, et de 2 To de stockage. ce qui représente le double de la quantité disponible dans la Xbox Series X actuelle. Brooklin utiliserait 15 % moins d’énergie que la Xbox Series X actuelle et disposerait d’un nouveau mode veille à faible consommation qui utilise 20 % moins d’énergie que le mode veille de la console actuelle, selon aux documents judiciaires.

Les documents semblent faire partie d’une pièce à conviction dans l’affaire FTC contre Microsoft, dans laquelle le fabricant de Xbox tente de prouver aux régulateurs américains que son acquisition de l’éditeur Activision Blizzard ne créera pas un marché du jeu vidéo anticoncurrentiel.

Une version des pièces à conviction contenant des « informations non publiques » a été téléchargée sur un page publique du tribunal de district pour l’affaire, selon une ordonnance du tribunal mardi. Après que le tribunal en ait été informé, il a supprimé toutes les pièces à conviction du procès sur Internet, mais pas avant que les documents n’aient été publiés sur Internet. Forums RéinitialiserEra et rapporté par Le bord.

Outre les plans pour une éventuelle actualisation de la Xbox Series X, la fuite a également montré les détails d’un nouveau contrôleur, nommé Sebille. Détails sur la liste des contrôleurs Bluetooth 5.2, de nouvelles fonctionnalités d’application mobile, un retour haptique de précision, un accéléromètre intégré, la possibilité de réveiller le contrôleur simplement en le soulevant et une batterie rechargeable et échangeable.

Microsoft prévoyait de sortir la nouvelle Xbox Series X, la manette Sebille et une actualisation de la Xbox Series S en 2024, selon les documents. Microsoft n’a pas répondu à une demande de confirmation.

Phil Spencer, le patron de Xbox tweeté Mardi à propos des fuites de documents et de courriels.

« Il est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière car tant de choses ont changé et il y a tellement de raisons d’être enthousiasmés en ce moment et à l’avenir », a-t-il déclaré. « Nous partagerons les vrais projets lorsque nous serons prêts. »