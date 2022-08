La nouvelle Watch 3 Pro phare de Realme arrive le 6 septembre

Realme a organisé un événement le 18 août où nous avons vu le smartphone Realme 9i 5G et les écouteurs sans fil Buds T100. Nous espérions également voir la Watch 3 Pro, mais la marque a annulé le lancement au dernier moment.

Realme a maintenant confirmé que le portable verra le jour le 6 septembre – mardi prochain.

Atteignez vos objectifs avec notre nouvelle montre intelligente phare et #LetTheWorldWatch! Pouvez-vous deviner la taille de l’affichage sur le prochain #realmeWatch3Pro?

RT & répondez pour nous indiquer #gagner* une. *T&C s’appliquent Lancement à 12h30, le 6 septembre.

https://t.co/7cIqaGoexd pic.twitter.com/zuozv9bHu5 – realme TechLife (@realmeTechLife) 30 août 2022

La nouvelle Realme Watch a déjà été taquinée avec son grand écran et son corps fin, mais nous ne connaissons toujours pas plus de spécifications. Il aura un bouton sur le côté et il y a aussi un petit trou qui pourrait permettre à un microphone d’utiliser le portable comme haut-parleur Bluetooth externe pour les appels.

Nous nous attendons à ce que la Watch 3 Pro prenne en charge le positionnement GPS et puisque l’écran est désormais un OLED, au lieu d’un LCD, la durée de vie de la batterie devrait être améliorée par rapport à son prédécesseur Watch 2 Pro.

L’événement de la semaine prochaine débutera à 12h30 heure locale en Inde, soit 07h00 GMT. C’est alors que nous apprendrons également si le prix sera augmenté ou hérité du prédécesseur.

