La nouvelle vue de Mars sur le plus grand canyon du système solaire

En ce qui concerne les canyons, Mars va dur. Valles Marineris est le plus grand système de canyons du système solaire. Il s’étend sur 2 500 milles (4 000 kilomètres). Mercredi, le L’Agence spatiale européenne a livré un nouveau regard magnifique sur le canyon il décrit comme “presque dix fois plus long, 20 fois plus large et cinq fois plus profond que le Grand Canyon”.

Équipe scientifique NASA/MGS/MOLA



Le vaisseau spatial Mars Express de l’ESA a zoomé sur deux gouffres intrigants, Ius Chasma et Tithonium Chasma. Ces tranchées impressionnantes font partie du canyon et s’étendent jusqu’à 7 kilomètres de profondeur. À titre de comparaison, le Grand Canyon aux États-Unis est à un peu plus d’un mile à son point le plus profond.

La section vue sur l’image de l’ESA n’est qu’une petite partie du système de canyons. Mars Express a capturé l’image en avril 2022.

La visite des gouffres par l’ESA met en évidence les glissements de terrain, les dunes de sable sombre, les monticules de la taille d’une montagne qui ont été érodés par le vent et les bosses plus petites qui peuvent être liées à une évaporation de l’eau il y a longtemps.

ESA/DLR/FU Berlin



Contrairement au Grand Canyon, Valles Marineris n’a pas été créé par une rivière. Certaines preuves de ses années de formation peuvent être vues dans ce que l’ESA appelle son “plancher noueux”.

“Lorsque les plaques tectoniques se sont séparées, elles semblent avoir provoqué la formation de triangles déchiquetés de roche qui ressemblent à une rangée de dents de requin”, a déclaré l’agence spatiale. “Au fil du temps, ces formations rocheuses se sont effondrées et érodées.”

Le canyon est un endroit fascinant pour plus que sa taille et son apparence. L’ESA a trouvé preuve de glace d’eau là. Les futurs visiteurs humains devraient utiliser les ressources en eau qui existent déjà sur la planète, surtout s’ils ont l’intention de rester à long terme.