Le Vivo Y51 a été introduit pour la première fois en décembre 2015 et la société de technologie chinoise a actualisé le modèle du même nom en septembre de cette année. Il semble que la société ait lancé une autre édition de Vivo Y51 en Indonésie qui est assez différente de la variante de septembre du smartphone en termes de design et de spécifications. La nouvelle variante indonésienne de Vivo Y51 ressemble au smartphone Vivo X50, bien qu’elle embarque trois caméras à l’arrière. La version précédente de Vivo Y51 est livrée avec quatre caméras arrière. Pendant ce temps, un rapport a récemment suggéré le lancement de Vivo Y51 en Inde, mais avec deux modèles existants avec le même nom, on ne sait pas quel modèle arrivera dans le pays.

Le Vivo Y51 est livré avec un prix de 3599000 IDR (environ 18 800 Rs) en Indonésie pour l’option de stockage unique 8 Go + 128 Go. Il est disponible en précommande via Shopee.co.id dans les variantes de couleur Titanium Sapphire et Crystal Symphony. Pour rappel, le Vivo Y51 qui a été lancé en septembre coûte environ 16 300 Rs sur certains marchés. Le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité mondiale.

En termes de design, la variante de septembre et la nouvelle édition de Vivo Y15 conservent l’encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale. Cependant, le nouveau smartphone Vivo embarque trois caméras arrière à l’intérieur d’un module rectangulaire. Il dispose d’un écran LCD Full HD + de 6,58 pouces relativement plus grand (1 080 x 2 408 pixels) (contrairement à l’écran de 6,38 pouces du modèle précédent). Sous le capot, il contient le même SoC Qualcomm Snapdragon 665 mais avec 8 Go de RAM. De plus, le stockage interne de 128 Go est extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Sa configuration à trois caméras comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,79, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2 et un appareil photo de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4. Les caméras arrière prennent en charge des modes tels que portrait, enregistrement vidéo 4K, vidéo ultra-stable, panoramique, photo en direct, ralenti, accéléré, mode super nuit, etc. Pour les selfies, il existe un vivaneau de 16 mégapixels.

Vivo Y51 qui a été lancé en septembre de cette année.

Les autres fonctionnalités de la variante indonésienne du Vivo Y51 incluent le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0 pour la connectivité, une prise audio 3,5 mm, etc. Il est livré avec une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Le téléphone est censé offrir 14,3 heures de lecture vidéo.