La nouvelle “ville flottante” en forme de tortue d’Arabie saoudite est considérée comme le plus grand bateau du monde

En forme de tortue, un terayatch est en passe de devenir la plus grande structure flottante du monde. Lazzarini, le concepteur de ce terayatch, Pangeos a estimé le coût de sa construction à 8 milliards de dollars (environ 65 000 crore ₹ environ). Le gigantesque bateau porte le nom de Pangée, un supercontinent qui aurait existé il y a environ 200 à 335 millions d’années.

Les fabricants prévoient de le construire comme une “ville flottante”, a rapporté CNN. Il devrait mesurer 1 800 pieds de long et 2 000 pieds de large. Le gigantesque bateau pourra accueillir 60 000 personnes à la fois.

Bien sûr, pour construire une structure aussi grande, les concepteurs auraient également besoin d’un endroit spécial. Les concepteurs ont proposé l’Arabie saoudite comme lieu de construction. Il faudra creuser environ un kilomètre carré de la mer et construire un barrage circulaire avant que le processus de construction puisse commencer. Les fabricants du terayatch ont choisi l’espace du port King Abdullah comme emplacement idéal. Vous pouvez également jeter un œil à la vidéo publiée par Lazzarini sur leur YouTube, montrant à quoi ressemblera le terayatch :

Les utilisateurs des médias sociaux ont profité de la section des commentaires pour exprimer leur curiosité à propos du terayatch. Beaucoup se demandaient comment il gérerait les vagues. Cela ressemblait certainement à un design intéressant pour eux. Un utilisateur des médias sociaux a écrit : « Il serait intéressant de voir comment ce navire se comporte au milieu d’une grosse tempête marine, même s’il n’aura pas la vitesse pour s’enfuir.

“Des projets comme celui-ci sont difficiles pour moi, même à comprendre le temps que cela prend, les matériaux de travail et l’argent que cela prend”, a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté : « Concept faisable et pas forcément beaucoup de résistance vers l’avant si toute la structure en matériaux légers est faite pour flotter sur des multicoques parallèles les uns aux autres et coupant le sens de la navigation. Une sorte de bande de catamarans tous liés ensemble.

Le terme terayacht est désigné pour les navires qui sont plus grands que les yachts super, méga et Giga. Bien que cela puisse ne pas ressembler au monde réel, le terme existe. Et ce terayacht servira également de ville flottante.

