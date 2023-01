La nouvelle vie de Bolsonaro en tant qu’homme de Floride: courses de restauration rapide et selfies

Commentez cette histoire Commenter

KISSIMMEE, Floride – Loin du chaos dans son pays natal, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a trouvé refuge parmi une vague de supporters dans un endroit inattendu : une banlieue d’Orlando près de Disney World. Le dirigeant controversé dont les partisans ont pris d’assaut le bâtiment du Congrès national du Brésil, la Cour suprême fédérale et le bureau présidentiel dimanche a atterri dans le Sunshine State peu de temps avant que le président Luiz Inácio Lula da Silva ne prête serment.

Dans la semaine qui a suivi, il a été aperçu faisant la queue au Publix, mangeant seul au Kentucky Fried Chicken et posant pour des selfies avec la multitude de fans qui se présentent dans la modeste maison de deux étages où il séjourne.

“Mes enfants, ils ne voulaient pas voir Mickey Mouse, ils voulaient voir Bolsonaro”, a déclaré Leandro Neiva, un dentiste brésilien, alors que lui, sa femme et leur deux jeunes enfants ont attendu pour saluer Bolsonaro vendredi. “Il est comme nous. Il pourrait être à Mar-a-Lago avec Trump, mais il est ici à Orlando, et tout le monde sait qu’il est ici.

Le séjour de Bolsonaro en Floride est devenu un point d’éclair alors que l’examen de la menace la plus importante pour la démocratie brésilienne depuis le coup d’État militaire de 1964 s’intensifie. Lula a accusé son prédécesseur d’avoir “encouragé” l’attaque via les réseaux sociaux “depuis Miami, où il est allé se détendre” – une accusation que Bolsonaro nie.

“En fait, il s’est enfui pour ne pas avoir à me passer l’écharpe”, a plaisanté Lula dans un discours dimanche soir après l’attaque.

Maintenant, certains démocrates américains demandent au président Biden d’annuler son visa, affirmant que l’ancien dirigeant brésilien ne devrait pas être autorisé à rester en Floride. Bolsonaro n’a été accusé d’aucun acte répréhensible, mais certains analystes affirment qu’il pourrait faire face à de futures enquêtes criminelles sur des questions sans rapport avec lui maintenant qu’il ne bénéficie plus de l’immunité présidentielle.

« C’est un homme dangereux. Ils devraient le renvoyer dans son pays d’origine, le Brésil », a déclaré le représentant Joaquin Castro (D-Tex.) Lors d’une apparition sur CNN, ajoutant que Bolsonaro « a utilisé le manuel de Trump ».

Alors qu’il signait des autographes de ses partisans, dont au moins un s’est envolé de New York pour essayer de le voir, Bolsonaro a refusé de commenter vendredi son séjour en Floride, sauf pour dire que la foule de sympathisants était un signe que “tout le monde m’aime”. .”

Alors qu’au Brésil, Bolsonaro est à la fois détesté et vénéré, ici, les expatriés favorisent massivement l’homme surnommé «l’atout des tropiques». Ils ont voté à une écrasante majorité pour le réélire dans les urnes des expatriés à Miami. Comme certains partisans de l’ancien président Donald Trump, un contingent de fans de Bolsonaro pense que l’élection a été volée – sans aucune preuve. Avant le vote, Bolsonaro a déclaré que s’il devait perdre, ce ne pourrait être que par fraude.

Bolsonaro n’a donné aucune indication sur la durée de son séjour en Floride, un État qui a longtemps servi de refuge aux dirigeants étrangers fuyant les troubles politiques ou juridiques dans leur pays.

Au cours du siècle dernier, des hommes forts et d’anciens dirigeants du Venezuela, d’Haïti, de Cuba, du Pérou et de Bolivie se sont installés dans l’État, achetant souvent des biens et se mêlant harmonieusement à d’autres expatriés d’Amérique latine et d’Amérique du Sud, certains jusqu’à leurs derniers jours. Le dictateur cubain Gerardo Machado est enterré dans un cimetière de Little Havana à Miami.

Brian Winter, rédacteur en chef d’Americas Quarterly et expert de la politique latino-américaine, a déclaré qu’il n’est pas rare que d’anciens présidents brésiliens quittent le pays au moment de l’investiture d’un successeur. Mais dans ce cas, Winter pense que Bolsonaro pourrait se préparer à demander l’exil pour éviter des poursuites pénales au Brésil, bien qu’il prévienne qu’il pourrait finalement chercher refuge dans un pays autre que les États-Unis.

“Il n’a pas encore été officiellement inculpé d’un crime, donc pour l’instant, il s’agit soit d’une tentative de fuite, soit d’un exil volontaire, selon qui vous croyez”, a déclaré Winter. “Je penche plus vers l’idée que c’est le début d’un exil, surtout après ce qui s’est passé dimanche.”

Bolsonaro séjourne dans une maison appartenant au combattant brésilien d’arts martiaux mixtes José Aldo da Silva Oliveira au Encore Resort à la Réunion, une communauté fermée située près d’une autoroute qui mène à Disney World. Il a été conduit dans la banlieue d’Orlando dans une Lexus blanche et semble vivre un style de vie exceptionnellement modeste pour un ancien président.

Dans les jours qui ont précédé l’attaque de dimanche, Bolsonaro émergeait toutes les quelques heures sous un tonnerre d’applaudissements. Ensuite, des gardes de sécurité lusophones – dont l’un portait une casquette de l’armée américaine – demandaient à la foule de sympathisants de former une seule ligne tandis que Bolsonaro saluait chacun d’eux, signant des autographes et se serrant la main. Certains des fans étaient des Brésiliens en vacances, d’autres des expatriés qui soutiennent son gouvernement conservateur et sont furieux de la victoire de Lula.

“Nous sommes en difficulté maintenant”, a déclaré Deborah Sartori, 48 ans, qui a fondu en larmes après avoir rencontré Bolsonaro. “Je pense que Lula a volé l’élection… et maintenant nous sommes inquiets pour l’avenir du Brésil.”

Lula “veut faire de toute l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale un seul grand pays”, a déclaré Antonio Fernando Mariz, 70 ans, un Brésilien américain qui vit à Clearwater, en Floride, après que Bolsonaro ait signé son t-shirt vendredi. “Je pensais acheter une propriété au Brésil, mais maintenant, absolument pas !”

L’emplacement de Bolsonaro à Orlando s’est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, contribuant à transformer l’Encore Resort à la Réunion en un quasi-pèlerinage pour ses partisans.

Une star brésilienne des médias sociaux et pasteur avec plus d’un million d’abonnés Instagram, Junior Trovão, a déclaré qu’il était en vacances en Floride et a décidé de s’arrêter à la propriété de vacances de Bolsonaro après avoir vu d’autres messages sur les réseaux sociaux sur les allées et venues de l’ancien président.

“Je suis venu parler à mon président et voir mon président”, a déclaré Trovão, qui a posé pour un selfie avec Bolsonaro, aux côtés de sa famille. “Il est l’un des présidents les plus aimés que le Brésil ait jamais eu. Tout le monde l’aime. Pensez-vous que n’importe quel autre président ferait cela?

Alors qu’il partageait des images de sa journée sur Instagram, Trovão a déclaré qu’il ne reprochait pas à Bolsonaro d’avoir fui à Orlando et qu’il espérait que Bolsonaro resterait aussi longtemps qu’il le souhaitait, notant qu’il pouvait utiliser les médias sociaux pour maintenir le contact avec ses partisans au Brésil.

“Je pense qu’au bon moment, il reviendra”, a déclaré Trovão.

Paulo Blikstein, directeur du Centre Lemann d’études brésiliennes de l’Université de Columbia, a déclaré que Bolsonaro pourrait facilement continuer à utiliser la Floride comme une base à partir de laquelle il pourrait exciter ses partisans et utiliser les médias sociaux pour « répandre la désinformation ».

“Je pense que Bolsonaro pourrait simplement décider de rester aux États-Unis et, en faisant des trucs sur Internet, diffuser de la désinformation et faire plaisir à ses partisans”, a-t-il déclaré. “Il pourrait rester aux États-Unis pendant longtemps et être toujours une voix importante au Brésil.”

Bien que l’insurrection de dimanche ait été étrangement similaire au chaos déclenché à Washington le 6 janvier 2021, certains mettent en garde contre les comparaisons trop directes entre Bolsonaro et Trump.

Winter a noté que rien n’indiquait que Bolsonaro avait exhorté ses partisans à prendre d’assaut les bâtiments gouvernementaux, et il a publié une déclaration publique condamnant ces actions alors que le chaos se déroulait.

“Bolsonaro ne s’est pas tenu devant le Congrès brésilien et a exhorté ses partisans à aller montrer leur force”, a-t-il déclaré. “Il était à 4 000 miles de là, et au moins en public, silencieux dimanche.”

Pourtant, Winter pense que les scènes de violence de la foule à Brasilia ont accru la pression sur les procureurs pour qu’ils accusent Bolsonaro d’un crime.

“Si Bolsonaro essaie de jouer le long match, cela s’est compliqué après dimanche”, a déclaré Winter. “La plupart des gens qui prônaient auparavant la clémence disent maintenant : ‘Si nous ne poursuivons pas, nous continuerons à rencontrer des problèmes comme nous l’avons fait dimanche.'”

S’il est inculpé, Winter pense que Bolsonaro tenterait de revendiquer l’exil, soit aux États-Unis, soit peut-être en Europe. Si aux États-Unis, Winter doute que l’administration Biden l’accorde. Le meilleur espoir de Bolsonaro, a-t-il dit, pourrait être de faire traîner le processus jusqu’après l’élection présidentielle de 2024.

“Si Interpol est après lui, je ne pense pas que l’Amérique de Joe Biden le mettrait à l’abri”, a déclaré Winter. “Mais l’Amérique de Ron DeSantis pourrait.”

Le type de visa avec lequel il est entré dans le pays reste incertain. Reuters a rapporté que Bolsonaro a probablement utilisé un visa A-1, qui est accordé aux diplomates et aux chefs de gouvernement participant à des activités officielles. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a refusé de discuter des détails de la situation de visa de tout individu, citant les règles de confidentialité. Mais il a noté que les titulaires d’un visa A-1 présents aux États-Unis ont 30 jours après la cessation de leur statut officiel pour demander un autre visa. Après cela, ils sont susceptibles d’être retirés par le Département de la sécurité intérieure.

Fabio de Sa e Silva, professeur d’études brésiliennes à l’Université de l’Oklahoma, a déclaré que l’administration Biden pourrait révoquer le visa de Bolsonaro à tout moment.

“Il n’y a pas besoin de procédure formelle ou de demande formelle du gouvernement brésilien ou de toute autorité”, a-t-il déclaré. “C’est entièrement à la discrétion de l’administration américaine.”

Lundi, le journal brésilien O Globo a rapporté que Bolsonaro avait été admis à AdventHealth Celebration, un hôpital de Kissimmee, se plaignant de fortes douleurs abdominales. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis qu’il a été poignardé lors d’un rassemblement électoral en 2018. Un représentant de l’hôpital a refusé de confirmer son admission ou de partager des détails sur son état.

Si Bolsonaro tente de rester en Floride, Orlando serait une destination révélatrice. Alors que les générations précédentes d’expatriés brésiliens affluaient vers le sud de la Floride, les dirigeants de la communauté affirment qu’Orlando attire de plus en plus un nombre croissant de compatriotes.

“Nous disons qu’Orlando est la meilleure ville du Brésil”, a déclaré Marcello Ribeiro, 37 ans, un Brésilien qui a déménagé à Orlando il y a deux ans en attendant de rencontrer Bolsonaro samedi. “La Floride est un endroit très agréable et la météo à Orlando est très similaire à celle du Brésil.”

Selon l’American Community Survey 2021 du US Census Bureau, il y a environ 115 000 Brésiliens en Floride, ce qui représente 22 % de tous les Brésiliens vivant aux États-Unis. Les Colombiens ont acheté des maisons dans tout l’État au cours de cette période, selon un rapport des Florida Realtors, une association professionnelle.

Plusieurs partisans brésiliens de Bolsonaro ont déclaré qu’en plus de la météo, les Brésiliens sont de plus en plus attirés par la Floride car elle a la réputation d’être une plaque tournante du conservatisme, notamment d’être la maison de Trump et du gouverneur Ron DeSantis (R).

“Je pense que maintenant pour moi, la Floride est le meilleur endroit aux États-Unis parce qu’avec Biden, et ici nous avons des républicains et je pense que c’est plus sûr et mieux”, a déclaré Michel Pires, 49 ans, qui a vendu son magasin de meubles au Brésil la dernière fois. année et a acheté une maison dans l’Encore Resort à La Réunion.

Mais il y a des signes que certains résidents et visiteurs de la communauté sont devenus inquiets face au spectacle qui se joue désormais quotidiennement devant la résidence de Bolsonaro.

Une femme s’est plainte samedi à la sécurité du complexe que la foule menaçait de faire dérailler son mariage. Elle devait se marier dans un belvédère de la station et le foule de partisans de Bolsonaro était en ligne directe pour ses photographies.

“Je ne connais même pas cet homme, mais ces personnes vont figurer sur mes photos de mariage”, a plaidé la femme, qui s’est identifiée uniquement comme Heather, auprès des agents de sécurité de Bolsonaro.

Outre l’agitation devant sa résidence, Bolsonaro semble être pour la plupart passé inaperçu.

Le soir du Nouvel An, une vidéo de Bolsonaro mangeant seul dans un restaurant KFC est devenue virale. Lorsqu’un journaliste du Post s’est rendu au restaurant ce week-end, le personnel a déclaré qu’il ne savait pas que Bolsonaro s’y était rendu.

« Avait-il des gardes de sécurité avec lui ? Karen Jones, le chef de quart, a demandé après avoir vu une photo de manger à côté du montage photo du fondateur de KFC, le colonel Harland Sanders. “C’était définitivement ce magasin… Je suis sûr que nous avons peut-être vu d’autres personnes célèbres ici, mais nous ne le savons même pas.”

Au moins pour l’instant, les supporters brésiliens de Bolsonaro savent exactement où ils peuvent le trouver.

Maria Lucia, 65 ans, travaille comme aide-soignante à domicile à New York et a dépensé 362 $ sur un billet d’avion pour pouvoir se rendre à Orlando le week-end. Elle s’est enveloppée dans un drapeau brésilien et a attendu patiemment que Bolsonaro sorte de chez lui pour saluer environ 200 sympathisants.

Bolsonaro, vêtu d’un jean bleu et d’un maillot de football, a étreint Lucia en signant son drapeau.

“Je vais accrocher ça dans mon appartement”, a déclaré Lucia, rayonnante de la rencontre. “Quel autre président ferait ça?”