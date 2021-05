Le compositeur de musique populaire et de meme Yashraj Mukhate est de retour en beauté avec sa nouvelle composition, cette fois inspirée d’un slogan utilisé par le comédien et acteur Zakir Khan dans son numéro de stand-up populaire Haq Se Single. La nouvelle piste, Papa ki Pari, a pris d’assaut les médias sociaux quelques minutes après que Mukhate l’ait téléchargé. Peu de temps après la mise en ligne de la vidéo, Zakir lui-même a réagi et a écrit: « Hahahahahaha pagal hai ouais ladka. » (Ce garçon est fou).

Ce n’est pas la première fois que Mukhate crée un morceau basé sur ou inspiré par Zakir. Plus tôt, sa vidéo Zakurrrr a également présenté des extraits de la routine de stand-up du comédien.Mukhate est devenu célèbre grâce à la vidéo après sa vidéo de rap mettant en vedette une scène avec le dialogue Rasode Mein Kaun Thha devenu viral. La scène était tirée d’un feuilleton quotidien populaire en hindi Saath Nibhana Saathiya. Dans la scène, l’un des protagonistes de la série – Gopi Bahu – peut être vu en train de se faire entendre de sa belle-mère Kokilaben. La piste a fait de Mukhate une sensation sur Internet du jour au lendemain et il est devenu assez célèbre sur les bobines d’Instagram. Une autre œuvre du chanteur-compositeur est Twada Kutta Tommy, reprenant des répliques de l’un des dialogues prononcés par l’actrice punjabi Shehnaaz Gill dans l’émission de téléréalité Bigg Boss saison 13 pendant son combat avec le co-concurrent Sidharth Shukla.

Grâce à ses talents de compositeur, Yashraj a fait un air accrocheur principalement avec «desi dhol» et «bhangra beats», ce qui a rendu la vidéo virale sur les réseaux sociaux. De nombreux acteurs et influenceurs des médias sociaux, dont Shehnaaz Gill et Raveena Tandonre, ont recréé le clip vidéo sur leur compte Instagram.

Les autres œuvres de Mukhate qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux en un rien de temps incluent Biggini Shoot et Pawri Ho Rahi Hain.

