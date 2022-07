La nouvelle vidéo ‘TVI’ de Surf Curse est un bon hommage effrayant à…Dinosaur Jr? – La vie hollywoodienne

Lo-fi rencontre hi-jinx dans la nouvelle vidéo de votre groupe préféré, Malédiction du surf. Dans “TVI”, le groupe – membres originaux Nick Rattigan (chant, batterie) et Jacob Rubeck (guitare), et de nouveaux membres Noé Kohl et Henri Dillon – explorez ce qui semble être un manoir abandonné. Avec des lampes de poche allumées et la curiosité dans les yeux, le gang part en exploration, seulement pour trouver le manoir plein de goules, de démons et de creeps dignes d’un Spirit Halloween. Les loups-garous, les vampires, les momies et les créatures branchiales aléatoires font tous des ravages pendant que le groupe à écran vert joue son nouveau single énergique et indéniablement accrocheur.

Suite Divertissement

Bien que cette vidéo puisse sembler être le sous-produit de l’écoute de Les Misfits’ Marchez parmi nous une fois de trop, le groupe raconte HollywoodLa Vie que c’est vraiment un hommage affectueux à l’une des plus grandes icônes du rock alternatif. “Le véritable esprit de cette vidéo a été directement influencé par J. Mascis», raconte le groupe HL. “Nous voulions faire quelque chose de similaire à l’ancien Dinosaure junior des vidéos qui n’étaient que des gens qui s’amusaient avec la VHS. En utilisant ceci, notre livre de règles Dinosaur 95, nous avons loué un château dans les collines d’Hollywood et nous avons juste passé un bon moment.

“TVI” met en valeur le charme du groupe et poursuit l’élan qu’ils ont lancé à la suite du succès surprise de “Freaks” en 2020. Huit ans après sa sortie, “Freaks” a explosé après avoir trouvé un public sur TikTok. La chanson a accumulé plus de 500 millions de flux dans le monde avant d’être certifiée Platine par la RIAA.

Stars célébrant Halloween 2021 : Billie Eilish, Kyle Richards et plus

L’écriture de Surf Curse est imprégnée du fuzz de la radio alternative du début des années 90 et de la scène de la fin des années 2000 qui a donné naissance à des groupes contemporains comme Vivian Girls, meilleure côte, Vagues, et FIDLAR. Ce son déploiera ses ailes sur le prochain album du groupe, HEURE MAGIQUEles débuts du groupe pour Atlantic Records. HEURE MAGIQUE sort le 16 septembre et compte douze titres, dont le précédent (et tout aussi addictif) “Sugar”.

L’album parle de “notre enthousiasme pour la musique rock et d’être dans un groupe”, a déclaré Jacob Rubeck dans un communiqué de presse. “Cet album est l’excitation de commencer quelque chose dans lequel nous pouvons tous nous sentir bien les uns avec les autres, mais aussi de progresser en tant que personnes créatives et de lancer cette magie. Nous ressentons cette magie, ce qui se prépare dans l’air et ce qui existe dans ce que nous faisons ensemble.

Lien connexe Lié: Mises à jour de l’émission ‘Lord Of The Rings’: nouveau teaser, date de sortie et plus que vous devez savoir

Préparez-vous à profiter de la HEURE MAGIQUE de sa sortie à la mi-septembre jusqu’à Halloween. Assurez-vous de le dire à tous vos amis effrayants.