La nouvelle vidéo teaser de Google porte sur le design du Pixel 7

Il y a environ deux jours, Google a publié une vidéo teaser présentant le design du prochain Pixel 7 Pro sous de nombreux angles, et dans les trois coloris dans lesquels il sera proposé. Au cas où vous seriez du genre à trouver étrange que le non-Pro Pixel 7 ait été ignoré et n’ait pas reçu le même genre de vidéo teaser, eh bien, aujourd’hui, vous avez été justifié.

C’est parce que Google vient de publier exactement le même style de vidéo, mais cette fois mettant en vedette le plus petit Pixel 7. Jetez un coup d’œil :

Une fois de plus, nous apercevons les trois couleurs, qui dans le cas du Pixel 7 sont officiellement appelées Obsidian, Snow et Lemongrass. Comme vous le savez peut-être déjà d’après la myriade de teasers et de fuites, le Pixel 7 a pratiquement le même design que son grand frère, la seule différence à part la taille étant qu’il doit fonctionner avec un appareil photo de moins à l’arrière – dans ce que nous supposons est une mesure de réduction des coûts destinée à garantir qu’il peut atteindre son prix supposé, qui serait d’ailleurs le même que pour le Pixel 6 l’année dernière.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro deviendront enfin pleinement officiels lors d’un événement spécial de Google le 6 octobre. La rumeur dit qu’ils seront extrêmement similaires à l’intérieur à leurs prédécesseurs, avec un nouveau SoC et de petits autres changements ici et là, mais rien substantiel.