La nouvelle vidéo teaser de Google montre la Pixel Watch 2 sous tous les angles

Comme nous l’avons dit hier, Google ne semble tout simplement pas pouvoir contenir son enthousiasme pour ses prochaines versions d’appareils Pixel. Que ce soit en les divulguant sur son propre site Internet, ou en publiant des vidéos teaser très révélatrices. Il y en avait deux hier, dont l’un montrait quelques aperçus rapides de la Pixel Watch 2, tandis que l’autre représentait essentiellement le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sous tous les angles possibles.

Donc, si vous avez regardé celui-là et souhaité que la Pixel Watch 2 reçoive exactement le même traitement, vous avez de la chance car c’est exactement ce que Google a fait cette fois. Après la vidéo « Aperçu des Pixel 8 et Pixel 8 Pro » d’hier, nous avons maintenant un « Aperçu de la Google Pixel Watch 2 ». C’est ici.

Nous tenons à réitérer que la ressemblance avec la Pixel Watch de première génération est définitivement étrange. La seule nouveauté évidente, hormis une légère refonte de la couronne, est l’inscription « IP68 » au dos, ce qui signifie que contrairement à son prédécesseur celui-ci sera également protégé de la poussière.

Les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 deviendront officiels (enfin, plus officiel de toute façon) lors d’un événement spécial à New York le 4 octobre. Les précommandes débuteront le même jour.