La nouvelle vidéo du comité du 6 janvier montre comment Trump a évité les discussions difficiles sur la réponse aux émeutes de Capitol Hill

Un script original pour le discours de Donald Trump le lendemain de l’insurrection du Capitole comprenait un discours dur ordonnant au ministère de la Justice de “s’assurer que tous les contrevenants sont poursuivis dans toute la mesure de la loi” et déclarant que les émeutiers “ne me représentent pas”.

Mais ces mots ont été barrés d’épaisses lignes noires, apparemment par Trump, selon des pièces publiées par les enquêteurs de la Chambre.

La représentante de Virginie Elaine Luria, membre démocrate du panel de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021, a tweeté lundi une courte vidéo qui comprenait des témoignages d’assistants de la Maison Blanche discutant du discours de Trump le 7 janvier et une capture d’écran du discours , avec des notes et des lignes à supprimer.

Dans l’un des clips, la fille de Trump, Ivanka Trump, confirme au panel que le document “ressemble à une copie d’un brouillon des remarques de ce jour-là” et que l’écriture “ressemble à l’écriture de mon père”.

Il a fallu plus de 24 heures au président Trump pour s’adresser à nouveau à la nation après sa vidéo Rose Garden du 6 janvier dans laquelle il a affectueusement dit à ses partisans de rentrer chez eux en paix. Il y avait plus de choses qu’il ne voulait pas dire. pic.twitter.com/cJBIX5ROxs —@RepElaineLuria

Lorsque le comité a demandé à l’assistant de la Maison Blanche, Jared Kushner, le mari d’Ivanka, pourquoi Trump avait barré des lignes spécifiques, il a répondu à deux reprises : “Je ne sais pas”.

Le panel a publié la vidéo de 3 minutes 40 à la suite de sa dernière audience d’été la semaine dernière, dans laquelle les enquêteurs ont montré des extraits de l’enregistrement vidéo du discours de Trump. Dans les extraits, Trump devient frustré et discute du libellé avec le personnel présent, y compris Ivanka. À un moment donné, il leur dit : « Je ne veux pas dire que les élections sont terminées. En colère, il tape du poing.

Le comité publie les documents supplémentaires dans le but de produire encore plus de preuves après que huit audiences d’été ont exposé les conclusions de plus de 1 000 entretiens au cours de son enquête d’un an. Les membres du comité disent que l’enquête se poursuit et qu’ils tiendront d’autres audiences à l’automne.

Ils visent à transmettre un message cohérent sur Trump et ses actions avant, pendant et après l’insurrection – qu’il a menti à plusieurs reprises sur une fraude généralisée, même contre l’avis de ses plus proches collaborateurs, et a déclenché les actions violentes de ses partisans. Et quand les émeutiers ont fait irruption dans le Capitole, il n’a rien fait pour les arrêter.

Dans son tweet de lundi, Luria a déclaré: “Il a fallu plus de 24 heures au président Trump pour s’adresser à nouveau à la nation après sa vidéo Rose Garden le 6 janvier dans laquelle il a affectueusement dit à ses partisans de rentrer chez eux en paix. Il y avait plus de choses qu’il était pas envie de dire.”

Le cercle restreint a poussé Trump réticent à prononcer un discours

Le discours du 7 janvier a été vu par ses assistants comme un effort pour rattraper son inaction de la veille, lorsqu’il a attendu des heures pour dire aux émeutiers de quitter le Capitole – et quand il l’a fait, dans une vidéo filmée au Rose Garden, il a dit aux émeutiers qu’ils étaient “très spéciaux”.

Dans la vidéo publiée par Luria, Kushner dit qu’il avait parlé avec d’autres assistants et qu’ils essayaient de rassembler des remarques pour le président. “Nous avons estimé qu’il était important d’appeler davantage à la désescalade”, a déclaré Kushner au comité.

On ne sait pas qui a écrit le texte original dans le document.

REGARDER | Trump a exhorté à donner une réponse plus forte aux émeutes, témoigne un témoin : Trump aurait dû émettre une «réponse énergique»: l’ancien avocat de la Maison Blanche L’ancien avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, témoigne que lui, Ivanka Trump, Eric Herschmann et Mark Meadows ont tous exhorté Donald Trump à faire une déclaration plus ferme en disant à ses partisans de quitter le Capitole le 6 janvier 2021.

Dans la ligne originale “Je suis indigné et écœuré par la violence, l’anarchie et le chaos”, le mot “écœuré” est barré. Il en va de même pour les dernières lignes, “Je veux être très clair, vous ne me représentez pas. Vous ne représentez pas notre mouvement.” Mais il est parti, “Vous ne représentez pas notre pays.” La ligne “vous appartenez à la prison” a été remplacée par “vous paierez”.

Ces lignes ont également été supprimées : “Je demande au ministère de la Justice de veiller à ce que tous les contrevenants soient poursuivis dans toute la mesure de la loi. Nous devons envoyer un message clair – non pas avec pitié mais avec JUSTICE. Les conséquences juridiques doivent être rapides et fermes. “

Dans un témoignage récent, l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson – qui a également témoigné en personne lors d’une audience surprise le mois dernier – a déclaré que la course pour que Trump reparle le 7 janvier était en partie due à une “grande inquiétude” au sein de la Maison Blanche que certains des membres de son cabinet pourraient essayer d’invoquer le processus constitutionnel du 25e amendement pour le démettre de ses fonctions.

La vidéo récemment publiée comprend le témoignage de John McEntee, alors directeur du bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche et l’un des plus proches collaborateurs de Trump à l’époque. McEntee dit que Kushner lui a demandé de “pousser cela” pour s’assurer que Trump prononce le discours. McEntee a confirmé que Trump était réticent à prononcer le discours.

Pat Cipollone, le meilleur avocat de la Maison Blanche, a également déclaré qu’il pensait que Trump aurait dû exposer avec force les conséquences pour les émeutiers.

“À mon avis, il devait exprimer très clairement” que les émeutiers “devraient être poursuivis et arrêtés”, a déclaré Cipollone.