L’actrice Rakul Preet Singh a partagé mardi son dernier mantra de la vie avec ses fans sur les réseaux sociaux. Elle croit que le nouveau sexy est fort. Rakul a publié une nouvelle vidéo d’entraînement du gymnase sur Instagram. Dans la vidéo, on la voit faire des squats à l’aide d’un haltère.

« La vie a ses hauts et ses bas, je l’appelle squats @smackji l # burn # strongisthenewsexy # fitnessenthusiast », écrit-elle à côté de l’image.

Rakul est prêt à jouer aux côtés d’Amitabh Bachchan et Ajay Devgn dans le thriller dramatique « MayDay ». Le film est réalisé et produit par Ajay Devgn. L’actrice sera vue dans le rôle d’un pilote. C’est son deuxième film avec Ajay après « De De Pyaar De ». Ajay Devgn sera vu jouer le rôle d’un pilote dans Mayday.

Devgn s’est rendu sur Twitter pour annoncer le début du tournage de Mayday le mois dernier. Il a également recherché les bénédictions du Tout-Puissant et de ses parents. « Rien n’est complet sans le soutien de tous mes fans, de ma famille et de mes sympathisants », a-t-il écrit. Ajay Devgn et Amitabh Bachchan se retrouveront à l’écran après sept ans pour Mayday. Les acteurs ont travaillé ensemble dans des films tels que Major Saab, Khakee et Satyagraha.