La nouvelle vidéo de Poonam Pandey devient virale, les internautes postent des commentaires vulgaires

L’actrice chaude et intrépide de Bollywood, Poonam Pandey, a de nouveau attiré l’attention du public. Le mannequin a posté une vidéo sur son pseudo sur les réseaux sociaux. Elle danse et pose dans la vidéo avec un maquillage audacieux sur son visage. On voit Poonam poser dans son style fou.

Elle a sous-titré la vidéo, “Donnez-moi plus de bébé.” Les internautes ont rempli sa boîte de commentaires. La vidéo est épinglée sur son Instagram et a reçu plus de 19 000 likes en moins de 24 heures. Pandey se prépare sur la chanson Slumber party d’Ashnikko, la chanteuse américaine.









Poonam porte un chemisier noir et l’a associé à un pantalon de couleur rose. Elle porte également des accessoires qui sont attachés à sa main gauche et à sa boucle d’oreille.

(A lire aussi : La réservation anticipée de Pathaan ouvrira à cette date en Inde, le film bat déjà des records de ventes à l’étranger)

Les internautes ont inondé sa boîte de commentaires de divers types de commentaires. Certains utilisateurs l’ont qualifiée d’audacieuse, certains ont complimenté la tenue et certains l’ont critiquée et ont écrit des commentaires vulgaires sur la vidéo.

Plus tôt, elle avait posté une autre vidéo pendant que les artistes la maquillaient. Elle posait également dans la vidéo pour sa séance photo.