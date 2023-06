La nouvelle vidéo de Partygate «montre des conservateurs dansant, buvant et riant des règles de verrouillage»

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une vidéo de Partygate semblant montrer le personnel conservateur en train de boire, de danser et de plaisanter sur les règles de verrouillage de Covid a émergé, exerçant une pression supplémentaire sur la fête quelques jours seulement après que Boris Johnson a menti sur le respect des règles.

La vidéo, qui aurait été prise le 14 décembre 2020, alors que la socialisation à l’intérieur était interdite dans certaines parties du Royaume-Uni, montre pour la première fois, le personnel plaisantant sur leur fête de Noël au siège de la campagne conservatrice (CCHQ) à Londres enfreignant les règles , selon Le miroir.

La fête a été organisée par l’équipe de campagne à l’origine de la candidature finalement ratée de Shaun Bailey pour devenir maire de Londres et des « mesures disciplinaires formelles » ont été prises contre quatre membres du personnel pour cet événement « non autorisé ».

Le parti lui-même avait déjà été documenté lorsque les photos sont apparues pour la première fois l’année dernière, et la police a rejeté une enquête invoquant un manque de preuves à l’époque, mais la vidéo a ajouté une preuve supplémentaire de l’ampleur des célébrations au sein du parti conservateur.

On peut entendre un participant dans les images dire: « Tant que nous ne diffusons pas ce que nous sommes, nous contournons les règles », avant de rire, tandis qu’un homme et une femme se tiennent la main et dansent.

Au moins 24 invités auraient assisté au rassemblement qui s’est tenu quelques jours seulement avant l’annonce de M. Johnson le 19 décembre que les bordures Covid de niveau 4 seraient mises en œuvre. Cela a placé Londres et le sud-est de l’Angleterre sous de sévères restrictions, ce qui a empêché beaucoup de voir leur famille le jour de Noël.

« C’est avec le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer Noël comme prévu », a-t-il déclaré cinq jours seulement après la fête.

La vidéo a été critiquée par la chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner. Elle a dit Le miroir: « Les fêtards se moquaient ouvertement des règles suivies par le peuple britannique. Les conservateurs pensent que c’est une règle pour eux et une règle pour tous les autres.

« Au lieu de les forcer à faire face aux conséquences, Rishi Sunak a cédé à Boris Johnson et a choisi de les récompenser avec des honneurs. C’est une insulte écoeurante.

L’ancien maire de Londres, M. Bailey, a été nommé la semaine dernière Lord sous les honneurs de la démission de M. Johnson.

L’actuel Lord Bailey avait quitté la fête au moment où la vidéo a été prise, mais l’assistant conservateur Ben Mallet est photographié tenant un verre de vin alors que « Fairytale of New York » joue en arrière-plan.

« Oh mon Dieu », dit un homme à un moment donné, « Tu filmes ça? » Un autre a répondu « C’est pour faire la fête, euh, faire la fête. »

Un autre dit alors : « Tant que nous ne diffusons pas, nous enfreignons les règles. »

On ne sait pas exactement quels conservateurs étaient à la fête ou qui a divulgué les images.

La vidéo exercera une pression supplémentaire sur le parti conservateur, qui espérait mettre le scandale du Partygate derrière lui après que le rapport très attendu du comité des privilèges sur la question de savoir si Boris Johnson a menti au Parlement sur le scandale du Partygate a finalement été publié la semaine dernière.

Il a conclu qu’il n’y avait « aucun précédent » pour l’ampleur du mensonge de M. Johnson et a constaté qu’il avait induit le Parlement en erreur de cinq manières différentes. Le groupe de députés multipartite a déclaré qu’il aurait recommandé une suspension de 90 jours s’il n’avait pas déjà quitté les Communes pour malgré leur sanction quelques jours avant la publication du rapport.

La démission de M. Johnson a suivi la démission de l’ancienne secrétaire à la culture et proche alliée Nadine Dorries après n’avoir pas été nommée pair. Nigel Adams, également partisan de M. Johnson, a ensuite suivi, dans ce qui devient rapidement un conflit signalé au sein du parti. Jeudi, Mme Dorries a déclaré que les députés qui soutiennent les conclusions du comité des privilèges n’étaient « fondamentalement pas » conservateurs et seraient « tenus pour responsables ».

La dernière vidéo vient comme L’indépendant a révélé vendredi que les détails du rapport Partygate n’étaient que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la culture bruyante de la consommation d’alcool et la violation flagrante des règles tout au long de la pandémie.

Un lanceur d’alerte a révélé que M. Johnson était « heureux » de faire boire son personnel et a supervisé une culture endémique de non-respect des règles si répandue qu’elle a mis le n ° 10 en désaccord avec le reste du pays.

Boris Johnson a démissionné de son poste de député la semaine dernière, indigné par le résultat d’une enquête sur ce qu’il a dit au Parlement au sujet des parties enfreignant le verrouillage au n ° 10 (fil de sonorisation)

Un porte-parole du CCHQ a déclaré à propos de la fête du 14 décembre : « Les cadres supérieurs du CCHQ ont pris connaissance d’un rassemblement social non autorisé dans le sous-sol de la rue Matthew Parker organisé par la campagne Bailey dans la soirée du 14 décembre 2020. »

Lord Bailey – à ne pas confondre avec le député conservateur de West Bromwich West également appelé Shaun Bailey – a été contacté pour une réponse, tout comme le CCHQ.