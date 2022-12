La nouvelle vidéo de MrBeast en Antarctique a la composition de Hans Zimmer réalisée en seulement 12 jours

Jimmy Donaldson, communément appelé MrBeast, est très connu pour avoir passé la dernière décennie à créer l’une des plus grandes chaînes YouTube. La personnalité américaine est connue pour ses cascades coûteuses qui ont valu à sa chaîne la quatrième audience la plus abonnée sur YouTube. Cette fois, il a non seulement fait le tour audacieux de passer 50 heures en Antarctique, mais a également demandé au légendaire compositeur Hans Zimmer de créer une bande originale pour sa vidéo en seulement 12 jours !

Donaldson s’est rendu sur le continent gelé lors de sa dernière cascade et a passé 50 heures à l’extérieur de la région d’Union Glacier lorsqu’il a appris que Zimmer, l’un des plus grands compositeurs cinématographiques, se trouvait également dans la même région. Il en a profité pour proposer à Zimmer de fournir une partition pour sa nouvelle vidéo en Antarctique. En quatre heures, le YouTuber et le compositeur oscarisé ont conclu un accord pour marquer la vidéo du premier. MrBeast a annoncé la nouvelle sur Twitter et a déclaré: “Hans Zimmer a créé une bande originale juste pour notre nouvelle vidéo.”

Hans Zimmer a créé une bande originale juste pour notre nouvelle vidéo 👀— MrBeast (@MrBeast) 24 décembre 2022

“Au moment où j’ai entendu que Hans était là aussi, j’ai su que je devais travailler avec lui là-dessus, peu importe ce qu’il faudrait. Personne d’autre ne comprendrait à quoi ressemble la survie dans un endroit aussi fou ! Nous devions le faire très rapidement, et lorsque nous avons tendu la main, il était tout aussi excité », a déclaré Donaldson dans un communiqué. Zimmer s’est associé à James Everingham et Adam Lukas, les membres du collectif de compositeurs Bleeding Fingers Music, pour créer une bande-son originale dans un laps de temps limité.

“Quand MrBeast vous lance un défi, vous pouvez parier que les choses vont devenir folles… ‘Marquez ma vidéo sur l’Antarctique dans quelques jours, s’il vous plaît, Hans ? Défi accepté!!’ Nous nous sommes beaucoup amusés et nous espérons que vous l’apprécierez”, a déclaré Zimmer dans un autre communiqué. La vidéo intitulée “J’ai survécu à 50 heures en Antarctique” a été publiée le 24 décembre sur la chaîne YouTube de MrBeast. Pendant ce temps, la pièce originale, “Antarctica or Bust” sera également publiée sur Spotify par Bleeding Fingers Music.

Zimmer est l’un des meilleurs compositeurs du secteur et a été nominé pour 10 Oscars au cours de sa carrière.

