La nouvelle vidéo de danse grésillante de Nora Fatehi avec Akshay Kumar casse Internet

La superstar de Bollywood Akshay Kumar s’est jointe à l’actrice Nora Fatehi pour une vidéo de danse sur la chanson “Kudiyee Ni Teri Vibe” de son prochain film Selfiee.

La chanson promotionnelle a été partagée par Akshay Kumar vendredi et la vidéo est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Nora Fatehi porte une robe verte chaude et sexy et sa chimie grésillante avec Akshay a laissé les fans complètement abasourdis.

Dans la vidéo, Akshay et Nora Fatehi dansent près d’un pont et Nora est super sexy dans une robe fluo sexy. Akshay a l’air super cool dans une tenue ample noire et il a associé la robe ample à un chapeau. Les deux acteurs ont mis le feu à Internet avec leurs mouvements de danse grésillants et chauds et leur chimie sensuelle.

Partageant la vidéo sur Instagram, Akshay Kumar l’a sous-titrée “Voici comment @norafatehi peut transformer n’importe quelle ambiance en feu brûlant Quelle est votre ambiance #KudiyeeNiTeri?”

Regardez la vidéo virale ici :





Les fans ont commencé à publier des commentaires sur la vidéo, certains interrogeant Akshay sur la réaction de Twinkle Khanna. ‘Twinkle Bhabhi ne dekhliya?’, ‘Twinkle Khanna ye kya ho raha h’, ‘Tag kro twinkle mem ko (Quelqu’un tag Twinkle mam).’

Tanishk Bagchi a recréé Kudiyee Ni Teri Vibe pour Selfiee. La chanson originale a été chantée par The PropheC et Zahrah Khan.