La nouvelle version bêta d’Android 13 arrive pour les téléphones Pixel

Google a publié une nouvelle version bêta pour Android 13 utilisateurs aujourd’hui, étiquetés comme Beta 4.1. À l’intérieur, vous trouverez quelques corrections de bugs, dont la plupart semblent traiter des problèmes de connectivité (Bluetooth, Meet, GPS, etc.) À première vue, ce n’est rien de trop grave, mais je dis cela uniquement parce qu’ils ne le sont pas. t bugs que j’ai rencontrés sur mon propre Pixel 6 Pro exécutant la version bêta.

Voici le changelog complet directement de Google.

Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur

Correction d’un problème qui empêchait une application d’activer ou de désactiver Bluetooth si elle n’avait pas le BLUETOOTH_CONNECT autorisation, même si l’application ciblait un niveau d’API pour lequel l’autorisation n’est pas requise.

autorisation, même si l’application ciblait un niveau d’API pour lequel l’autorisation n’est pas requise. Correction de problèmes qui provoquaient parfois le blocage et le redémarrage d’un appareil lors de la connexion à certains réseaux WiFi.

Correction d’un problème où la connectivité Meet pouvait chuter pendant la conduite.

Correction d’un problème où le système pouvait interpréter de manière incorrecte les données GPS.

La version est déployée en tant que TPB4.220624.008 et les nouveaux fichiers d’image OTA et d’usine sont déjà disponibles pour les gammes Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a et Pixel 6. Si vous participez au programme bêta d’Android, cette mise à jour devrait être diffusée en direct.

Date de sortie : 25 juillet 2022

Version : TPB4.220624.008

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : juillet 2022

Services Google Play : 22.21.16

N’hésitez pas à récupérer cette mise à jour tout de suite. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.