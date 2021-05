La nouvelle venue Hermana Estrella revendique le verdict surprise de Naas | Actualités des courses

Hermana Estrella a été une gagnante surprise du Groupe 3 Coolmore Stud Irish EBF Fillies Sprint Stakes à Naas pour Chris Hayes et Fozzy Stack.

Fille de Starspangledbanner, âgée de deux ans, la pouliche faisait ses débuts sur l’hippodrome après avoir été achetée pour 42000 £ en tant que yearling.

L’extérieur du peloton des sept, la baie a commencé à 50-1 et a traversé le terrain avec deux stades à parcourir pour affronter le leader Quick Suzy.

Les deux pouliches ont verrouillé les cornes à partir du poteau furlong, où la monture de Hayes a lentement commencé à s’éloigner de sa rivale pour enregistrer un succès d’une longueur.

Quick Suzy était le finaliste final à 6-1, avec 14-1 chance de Missing Matron en troisième et Contarelli Chapel, favori 2-7 d’Aidan O’Brien, terminant quatrième.

« Elle est une pouliche très intelligente et Fozzy ne fait pas des entrées comme ça à moins qu’elles ne soient bonnes », a déclaré Hayes

«Elle est l’une de nos plus belles filles de deux ans.

«Elle était verte et crue comme on pouvait s’y attendre contre une compagnie expérimentée, mais pour moi, je roulais et tout allait au ralenti.

«Quand le cheval de Ryan (Moore) (Contarelli Chapel) s’est évanoui, j’ai voulu courir après Gary (Carroll, à bord de Quick Suzy).

« Elle était verte et a couru partout, mais a gagné avec ses oreilles dressées. Elle est une à espérer.

« Je me suis assis sur elle deux fois à la maison, Mark Enright l’a chevauchée dans un peu de travail et nous l’avons toujours tenue en haute estime – c’est pourquoi elle a eu cette entrée. »