La nouvelle venue de “Bling Empire”, Leah Qin, pense que nous ne connaissons pas toutes les “raisons” pour lesquelles Cherie et Jessey ont démissionné

Leah Qin a rejoint le casting de “Bling Empire” de Netflix pour la deuxième saison et s’est rapidement retrouvée au centre du scénario le plus dramatique de la série – la sortie soudaine de Cherie Chan et Jessey Lee de la série.