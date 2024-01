La nouvelle Venture Interstate 15 lancée par Jason Gastwirth, Jamie Fritz et Greg Cannon, leaders du secteur du sport, du divertissement et du marketing

LAS VÉGAS, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ — Leaders des secteurs du sport, du divertissement et du marketing Jason Gastwirth, Jamie Fritz et Greg Cannon a annoncé aujourd’hui la formation de Interétatique 15une nouvelle entreprise dont le siège est à Las Vegas offrant des services de classe mondiale axés sur le sport, le divertissement et le marketing, notamment le conseil stratégique, la gestion et la réservation des talents, les ventes de sponsoring, l’image de marque, le développement créatif et le marketing numérique.





“C’est une époque extraordinaire pour le sport et le divertissement et leur lien avec les marques et l’expérience des fans”, a déclaré Gastwirth. « Nous sommes ravis de tirer parti de notre expertise collective avec la plateforme Interstate 15 pour soutenir le succès et la croissance de nos clients en tant que partenaire industriel de premier ordre. Le succès de ce nouveau partenariat sera motivé par notre passion commune, notre expérience précieuse et notre état d’esprit innovant. “

Gastwirth fait la promotion du divertissement en direct depuis près de deux décennies et a récemment occupé le poste de président du divertissement chez Caesars Entertainment, où il était responsable de la stratégie de réservation, du marketing et des opérations de l’ensemble des sites à grande échelle de l’entreprise à travers Amérique du Nord. Pendant ce temps, il a lancé la dernière vague de Las Vegas résidences tête d’affiche commençant par Britney Spears et Jennifer Lopez culminant plus récemment avec des séries multi-spectacles avec Adèle et Garth Brooks. De plus, il a également dirigé les divisions attractions et alliances de marques de l’entreprise. Avant de rejoindre Caesars, Gastwirth a occupé le poste de directeur du marketing chez Palms. Casino Resort et vice-président de casino marketing et divertissement chez Las Vegas Sands Corp. Représentant un retour à ses racines de conseil tout en tirant parti d’une expérience approfondie du secteur, Gastwirth a également occupé des postes stratégiques chez Gap Inc. et dans la société de conseil en gestion Booz Allen Hamilton. Gastwirth soutient activement l’implication communautaire dans le secteur à but non lucratif, notamment en tant que président du conseil d’administration de Vegas PBS.

Fritz a plus de 25 ans d’expérience dans la culture et la gestion de talents de célébrités de grande visibilité avec sa propre direction Fritz Martin – un leader du sport et du divertissement spécialisé dans les athlètes d’élite et la représentation de marques mondiales. Sa liste de clients comprend des légendes de la NFL Eddie George, Joe Theismann, Marcus Allen, Rod Woodson, Ronnie Lott, Shannon Sharpe et Tim Brown, pour n’en nommer que quelques-uns. Identifiant et saisissant les opportunités de marché inexploitées pour ses clients et ses marques partenaires, l’équipe de Fritz gère les affaires commerciales des athlètes professionnels, des membres du Temple de la renommée du football professionnel, des gagnants du trophée Heisman, des MVP de la NFL et des MVP du Super Bowl.

“Formation d’une autoroute 15 points un moment charnière dans la redéfinition des partenariats stratégiques pour la représentation des talents du sport et du divertissement », a déclaré Fritz. « Fort de mon expérience à la tête de certains des noms les plus renommés du sport, je suis ravi d’apporter mon expertise à cette entreprise. Notre objectif est de créer des expériences inégalées pour nos clients et leurs fans. L’expérience combinée de cette équipe dans le domaine du divertissement et du marketing offre un avantage considérable à nos clients et aux marques que nous soutenons.

Cannon apporte 20 ans d’expérience en tant que directeur créatif primé au sein de grandes agences de publicité, collaborant avec des marques de premier plan telles que Disney, Sony, NBCU, et en tant que responsable du marketing d’entreprise chez Caesars Entertainment, la XFL et la Madison Square Garden Company. dont les NY Knicks, les NY Rangers, les Rockettes, le Radio City Music Hall et le LA Forum. Son expertise réside dans le lancement et la revitalisation de marques, le développement de stratégies innovantes de marketing et d’engagement client, ainsi que la production de contenu et de créations haut de gamme. De plus, Cannon siège aux conseils consultatifs de nombreuses startups technologiques et de la Las Vegas Academy of the Arts.

“Avec l’Interstate 15, nous ne lançons pas seulement une entreprise ; nous établissons une nouvelle norme en matière de marketing sportif et de divertissement”, a déclaré Cannon. « Alors que les tendances et la technologie remodèlent rapidement la façon dont le public découvre, achète et vit les événements, I-15 transformera la façon dont les marques se connectent avec leurs clients, en garantissant que chaque interaction soit percutante et mémorable.

L’Interstate 15 se situe à l’intersection de la dynamique en constante évolution entre les marques, le contenu et les fans. En tant qu’équipe de vétérans de l’industrie avec une solide expérience en matière d’excellence et d’innovation, cette collaboration historique redéfinira la norme en matière de marketing du sport et du divertissement et de représentation des talents. Restez à l’écoute pour suivre l’I-15 sur la route à venir, promettant d’être aussi passionnante que transformatrice.

Plus de détails concernant la nouvelle entreprise seront annoncés dans les semaines à venir. Pour plus d’informations, visitez Interstate-15.

