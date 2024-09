La nouvelle variante XEC du Covid se propage dans 27 pays, voici ce que nous savons jusqu’à présent

Jusqu’à présent, 500 échantillons provenant de 27 pays ont été détectés contenant du XEC.

Des scientifiques ont averti qu’une variante « plus contagieuse » du Covid-19, baptisée XEC, se propage plus rapidement à travers l’Europe et pourrait bientôt devenir la souche dominante. la BBCLe nouveau variant a été identifié pour la première fois en Allemagne en juin, et depuis lors, le variant XEC est apparu au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Danemark et dans plusieurs autres pays. Les experts ont déclaré que le nouveau variant, une sous-lignée du variant omicron, présente de nouvelles mutations qui pourraient favoriser sa propagation cet automne, même si les vaccins devraient toujours aider à prévenir les cas graves.

La variante XEC est un hybride des sous-variantes antérieures d’Omicron KS.1.1 et KP.3.3, qui est actuellement dominante en Europe. Jusqu’à présent, 500 échantillons provenant de 27 pays, dont la Pologne, la Norvège, le Luxembourg, l’Ukraine, le Portugal et la Chine, ont été identifiés comme contenant XEC, L’Indépendant Les experts soulignent une forte croissance de la variante au Danemark, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Le professeur François Balloux, directeur de l’Institut de génétique de l’University College de Londres, a déclaré BBC Bien que le XEC présente un « léger avantage de transmission » par rapport aux autres variants récents du Covid, les vaccins devraient néanmoins offrir une bonne protection. Il a toutefois ajouté que le XEC pourrait devenir le sous-variant dominant au cours de l’hiver.

À lire aussi | « Portez des sous-vêtements appropriés » : la nouvelle note de Delta Airlines destinée aux hôtesses de l’air

Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, en Californie, a déclaré que le XEC « n’en est qu’à ses débuts ». « Et cela va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu’il ne prenne vraiment racine et ne commence à provoquer une vague », a-t-il ajouté.

« Le XEC prend définitivement le dessus. Il semble que ce soit la prochaine variante. Mais il faudra des mois avant d’atteindre des niveaux élevés », a déclaré M. Topol.

Symptômes du Covid XEC

Les symptômes de la variante XEC sont similaires à ceux des variantes précédentes de la Covid, notamment de la fièvre, des maux de gorge, de la toux, une perte de l’odorat, une perte d’appétit et des courbatures.

Mais comme il ne s’agit encore que d’une sous-famille de la même lignée omicron, les experts affirment que le fait de se tenir à jour avec les vaccins et les rappels offrirait une protection suffisante contre les maladies graves et l’hospitalisation.

Par ailleurs, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont également conseillé à la population de pratiquer une bonne hygiène et de prendre des mesures pour un air plus pur.

De plus, les chercheurs ont appelé à surveiller le XEC de plus près pour mieux comprendre ses symptômes.