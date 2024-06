La nouvelle variante du COVID FLiRT est peut-être plus transmissible mais peu susceptible de nous rendre plus malade : NPR

AILSA CHANG, HÔTE :

Même si nous aimerions tous ignorer le COVID, un nouvel ensemble de variantes que les scientifiques appellent FLiRT – c’est-à-dire avec un I minuscule – est là pour nous rappeler que le COVID est toujours avec nous. La bonne nouvelle est que vendredi dernier, le CDC affirme que le nombre de maladies respiratoires aux États-Unis est faible. La moins bonne nouvelle est que les États-Unis ont souvent flirté avec les vagues estivales de COVID en raison des voyages et des rassemblements climatisés. Nous allons donc faire venir maintenant le docteur Ashish Jha. Il est doyen de la Brown University School of Public Health et ancien coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche. Bon retour au spectacle.

ASHISH JHA : Merci de m’avoir invité.

CHANG : Eh bien, merci d’être avec nous. OK, alors dans quelle mesure, diriez-vous, les scientifiques se soucient-ils de savoir si ces variantes FLiRT s’accompagnent d’une transmissibilité accrue ou d’une gravité de la maladie accrue par rapport aux variantes précédentes ?

JHA : Ouais. Nous assistons donc exactement à ce à quoi nous nous attendions, à savoir une évolution continue du virus. Le virus continue d’évoluer pour tenter d’échapper au mur d’immunité que nous avons construit grâce aux vaccins et aux infections. Et ce n’est donc que la dernière version de cela. Les questions clés sont celles que vous avez posées. Est-ce plus transmissible ? C’est. C’est pourquoi il est devenu plus dominant.

Mais la question vraiment importante est la suivante : est-ce que cela va rendre les gens plus malades que les versions précédentes ? Et toutes les preuves dont nous disposons actuellement sont non – que si vous avez été vacciné ou si vous avez déjà eu des infections ou, par exemple, vous faites partie de la majorité des Américains qui ont eu les deux – tout ce que nous savons sur cette dernière variante est faux. que vous êtes susceptible d’avoir une infection bénigne et que vous ne tomberez pas particulièrement malade. Évidemment, nous devons continuer à surveiller chaque nouvelle variante, mais c’est assez attendu.

CHANG : D’accord. Cela semble plutôt rassurant, mais vous attendez-vous à une sorte de poussée estivale en route ? Et si oui, avez-vous des conseils à donner aux personnes qui ne veulent pas que le COVID perturbe leurs projets d’été, même s’ils…

JHA : Ouais.

CHANG : …Une légère infection ?

JHA : Ouais. Alors quelques réflexions : premièrement, chaque été depuis le début de cette pandémie, nous avons assisté à une vague estivale. Et par conséquent, je m’attends à ce que nous ayons probablement une vague estivale. Certaines d’entre elles sont de petites vagues. Certains d’entre eux ont été plus grands. Les raisons sont celles que vous avez réellement énumérées. Vous savez, on passe beaucoup plus de temps à l’intérieur l’été, surtout dans le Sud, où il fait très chaud.

Et vous savez, quand je pense à ceux qui risquent de souffrir de complications dues à ces infections, ce sont les Américains plus âgés. Ce sont des Américains immunodéprimés. Pour eux, les deux grandes choses sont, premièrement, de s’assurer qu’ils sont à jour dans leurs vaccins, car cela les empêchera d’atterrir à l’hôpital. Deuxièmement, s’ils contractent une infection, nous disposons de traitements largement disponibles. C’est vraiment important. Mes parents âgés ont récemment contracté le COVID. Je me suis assuré qu’ils étaient soignés. Ils ont bien fait. Évidemment, si vous craignez d’être infecté, évitez les espaces intérieurs bondés. Vous pouvez porter un masque. Ces choses fonctionnent toujours. J’ai l’impression que la plupart des Américains veulent – ​​et ne sont pas nécessairement intéressés à s’engager dans ces domaines. Je pense que c’est largement acceptable tant que vous ne faites pas partie d’un groupe à haut risque ou, si c’est le cas, tant que vous suivez vos vaccins.

CHANG : Alors laissez-moi vous demander – parce que, Dr Jha, vous avez participé à notre émission tant de fois. Nous avons maintenant…

JHA : Oui.

CHANG : …Quoi ? – 4 ans et demi pour observer ce virus tel qu’il a…

JHA : Oui.

CHANG : … la propagation, car elle n’a cessé de changer. Je me demande. À ce stade, quels sont les modèles clés que vous avez observés au cours de cette période ?

JHA : Donc quelques choses. Je veux dire, premièrement, nous assistons généralement à environ deux vagues par an – une en été, une en hiver – les vagues hivernales ont tendance à être pires – toutes causées par l’évolution continue du virus. Nous constatons que les gens qui atterrissent à l’hôpital – il y a encore beaucoup de gens qui tombent très malades à cause de ce virus. Ce sont des personnes très fragiles, des personnes plus âgées, des personnes immunodéprimées. C’est donc la population dont je passe mon temps à m’inquiéter. Comment pouvons-nous assurer leur sécurité ?

L’autre chose à laquelle il convient de réfléchir est qu’il y a toujours une chance que ce virus évolue de manière très importante, de sorte qu’il puisse réellement causer davantage de perturbations et davantage de maladies. Nous devons continuer à surveiller et à prêter attention à cela. Je ne m’attends pas à ce que cela se produise, mais si cela se produit, nous devons être prêts.

CHANG : À long terme, cependant, pensez-vous que nous traiterons le COVID de la même manière que nous traitons d’autres maladies respiratoires saisonnières ? Par exemple, il y aura une nouvelle formulation de vaccin chaque automne pour faire face aux poussées saisonnières attendues, et c’est exactement ce avec quoi nous devrons vivre pour le reste du temps.

JHA : Regardez. La façon dont j’y ai pensé, c’est que, vous savez, chaque année, je vais me faire vacciner contre la grippe. Nous avons une nouvelle formulation. Je vais probablement continuer à faire ça pour COVID. Je vais donc me faire vacciner contre la grippe et le COVID. Et à un moment donné, à mesure que je vieillis, j’aurai probablement aussi besoin d’un vaccin contre le VRS chaque année. Ce n’est pas pratique. Cela peut être un peu ennuyeux. Mais en fin de compte, ce sont des choses qui sauvent des vies, et les gens devraient les faire. C’est une fois par an pour la plupart des gens. Je pense que c’est ainsi que nous allons gérer la COVID à long terme.

Encore une fois, évidemment, il existe un risque extérieur que quelque chose de fâcheux se produise, mais en supposant que ce ne soit pas le cas, cela fera partie des nombreux agents pathogènes respiratoires que nous gérons simplement grâce aux vaccins et aux traitements. Et si nous faisons du bon travail dans ce domaine, nous pouvons garder les gens en bonne santé, hors de l’hôpital et en leur permettant de vivre leur vie.

CHANG : Il s’agit du Dr Ashish Jha de l’Université Brown. Merci beaucoup, comme toujours.

JHA : Merci de m’avoir invité ici.

