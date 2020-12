Les pubs et restaurants de Londres doivent fermer cette semaine alors que les autorités ont confirmé qu’une nouvelle mutation du COVID-19 se propageait dans le sud-est de l’Angleterre.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la « nouvelle variante » avait été identifiée par des scientifiques et pourrait être associée à une propagation plus rapide du coronavirus.

« L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes », a-t-il déclaré lundi au parlement.

«Nous avons actuellement identifié plus d’un millier de cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre, bien que des cas aient été identifiés dans plus de 60 régions différentes des autorités locales, et le nombre augmente rapidement.

« Des variantes similaires ont été identifiées dans d’autres pays au cours des derniers mois. »

Hancock a déclaré que le Royaume-Uni avait informé l’Organisation mondiale de la santé de la nouvelle variante.

Les scientifiques ont estimé qu’il était « hautement improbable » que le vaccin COVID-19 se révèle inefficace contre la nouvelle variante, a-t-il ajouté.

Fermetures annoncées à Londres

Cela est venu alors que les responsables ont confirmé que Londres passerait de mercredi au niveau 3, le plus haut niveau de restrictions aux coronavirus mis en œuvre en Angleterre.

Les banlieues d’Essex et de Hertfordshire, au nord et à l’est de la capitale, passeront également au niveau supérieur en même temps.

Les mesures entreront en vigueur une minute après minuit mercredi matin.

En vertu de ces mesures, les pubs et les restaurants ne peuvent plus accepter de clients assis et doivent fermer entièrement s’ils n’offrent pas de service de plats à emporter.

Les règles de niveau 3 signifient également que les rencontres sportives professionnelles ne peuvent pas admettre de spectateurs.

Les équipes de football londoniennes de haut niveau, notamment Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur, devront disputer des matches à huis clos.

Les cérémonies de mariage sont autorisées jusqu’à 15 personnes, mais aucune réception ne peut avoir lieu.

Londres était auparavant dans le niveau 2 le moins restrictif.

Cette histoire est mise à jour par nos journalistes.