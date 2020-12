Londres et une grande partie du sud-est de l’Angleterre ont été bloqués alors que des scientifiques britanniques ont publié plus d’informations sur une variante nouvellement identifiée du coronavirus qui semble être plus contagieuse que l’original. Les nations ont interdit les voyages depuis le Royaume-Uni alors que d’autres régions prévoient de rejoindre le verrouillage samedi.

Les nouvelles mutations

La variante a 17 mutations par rapport à son ancêtre le plus récent, qui est un nombre inhabituellement élevé. Une explication du nombre élevé de mutations est que le variant peut avoir émergé chez un patient qui avait le virus dans son système pendant une longue période, communément appelé COVID-19 «long courrier». Avec plus de temps, le virus peut accumuler un grand nombre de mutations.

Plusieurs des nouvelles mutations affectent la soi-disant «protéine enrichie»« sur la surface du virus qui s’attache aux cellules humaines. Certaines mutations peuvent augmenter le degré de liaison de la protéine au récepteur ACE2, son point d’entrée dans les cellules humaines, ce qui facilitera probablement la pénétration du virus à l’intérieur.

La variante semble mieux se propager entre les personnes. Selon le des modèles, il a un taux de transmission accru de 70% par rapport à d’autres variantes au Royaume-Uni. Cependant, il n’y a aucune preuve que cette variante provoque une maladie plus grave ou un risque accru de décès.

Il a été repéré pour la première fois en septembre dans le sud-est de l’Angleterre. La nouvelle variante représentait un quart des cas à Londres en novembre. À la semaine du 9 décembre, il était responsable de 60% des cas dans la ville. Actuellement, les cas sont concentrés à Londres et dans l’est de l’Angleterre.

Bien que la nouvelle variante n’ait pas été identifiée par génétique séquençage aux États-Unis, il pourrait déjà être ici non détecté, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les scientifiques ont identifié une version similaire du virus en Afrique du Sud. Il partage certaines des mutations observées dans la variante britannique. Cette version du virus a été retrouvée dans jusqu’à 90% des échantillons dont les séquences génétiques ont été analysées depuis la mi-novembre.

Le gouvernement britannique a confirmé mercredi que la variante du nouveau coronavirus identifiée en Afrique du Sud était également apparue au Royaume-Uni. Les deux cas sont des contacts de personnes qui se sont rendues en Afrique du Sud.

Frontières fermées

Plus de 40 pays ont interdit aux voyageurs du Royaume-Uni en réponse aux nouvelles concernant la nouvelle variante. Certains pays ont imposé des restrictions sur les voyages permettant à certains voyageurs britanniques d’entrer.

Les États-Unis n’avaient pas interdit de voyager depuis le Royaume-Uni jeudi matin. Cependant, Virgin Atlantic exigera une preuve d’un test COVID-19 négatif pour tous les passagers voyageant de Londres aux États-Unis à partir du 24 décembre. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a appelé le gouvernement fédéral à interrompre les vols en provenance du Royaume-Uni British Airways, Virgin Atlantic et Delta Airlines ont accepté de tester tous les passagers avant leur entrée à New York.