La nouvelle variante de la COVID-19, XEC, pourrait surpasser les autres cet automne

Selon les experts, le nouveau variant XEC du COVID-19 pourrait dépasser les autres variants en circulation et devenir dominant dans les mois à venir, mais n’entraînera pas de changement significatif dans les symptômes ou la réponse au vaccin.

Jusqu’à présent, le Suivi des proportions de variantes du CDC n’a pas enregistré suffisamment de cas de XEC aux États-Unis pour le signaler. (Les estimations projetées de l’agence pour les 2 semaines se terminant le 14 septembre montrent actuellement que KP.3.1.1 et KP.2.3 sont les principaux variants, avec respectivement 52,7 % et 12,2 % des cas nationaux.) estimer à l’aide de données D’après le système de suivi des variantes GISAID, le XEC est présent dans 1,11 % des cas aux États-Unis au 15 septembre, avec environ 48 séquences signalées.

Détecté pour la première fois en Allemagne en juin, il a été principalement retrouvé en Europe centrale, représentant 10 % des cas, selon le ministère britannique de la Santé. Centre des médias scientifiques.

« XEC représente une évolution assez mineure par rapport à la diversité du SARS-CoV-2 actuellement en circulation, et n’est pas une nouvelle variante hautement dérivée comme celles qui ont reçu des lettres grecques », comme Alpha, Delta et Omicron, a déclaré François Balloux, PhD, biologiste computationnel à l’University College de Londres et directeur de l’UCL Genetics Institute, dans un communiqué du Science Media Centre.

Les experts ont noté que même si le XEC peut avoir un léger avantage en termes de transmission, les vaccins disponibles sont toujours susceptibles d’offrir une protection contre les maladies graves.

Le XEC est une « variante recombinante de certaines autres lignées d’Omicron qui existent depuis un certain temps, et il semble être plus évasif sur le plan immunitaire, ce qui lui confère un avantage de transmissibilité dans la population grâce à l’immunité dont il dispose », a déclaré le Dr Amesh Adalja, du Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore. MedPage aujourd’hui« Mais cela ne change pas grand-chose, tout comme la dernière variante n’a rien changé, ni celle d’avant, ni celle d’avant, ni celle d’avant, ni celle d’avant. »

Les vaccins COVID actuellement disponibles ciblent des sous-variants légèrement différents. Les vaccins à ARNm mis à jour ciblant KP.2 de Pfizer-BioNTech (Comirnaty) et Moderna (Spikevax), ainsi que Le vaccin de Novavax ciblant la lignée variante JN.1, offrent toujours une protection contre les conséquences les plus graves des infections au COVID, ont déclaré les experts.

« Si cette variante devient dominante, elle diminuera l’efficacité contre l’infection des vaccins mis à jour, mais ces derniers seront toujours durables contre les maladies graves. [and] « L’hospitalisation, et c’est vraiment la fonction principale de nos vaccins COVID actuels de première génération », a déclaré Adalja.

Cependant, a-t-il souligné, la mutation rapide du virus souligne la nécessité d’un type de vaccin différent de ceux actuellement disponibles si l’objectif est de protéger contre l’infection plutôt que simplement contre une maladie grave.

« Le virus va toujours muter pour s’éloigner de ce qu’il était afin de devenir plus efficace pour infecter les individus », a déclaré Adalja. « Je pense donc que cela met vraiment en évidence le fait qu’un vaccin universel contre la COVID, ou un vaccin avec des technologies différentes, peut-être un vaccin nasal et utilisant l’immunité muqueuse, toutes ces choses sont importantes. »

