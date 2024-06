La nouvelle variante COVID KP.3 est en hausse : voici ce qu’il faut savoir

Le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes les données montrent qu’une nouvelle variante du COVID, le Variante KP.3est en train de devenir dominant aux États-Unis.

Pour la période de deux semaines commençant le 26 mai et se terminant le 8 juin, les données des agences gouvernementales montrent que le KP.3 représente 25 % des cas de COVID aux États-Unis et est désormais la variante dominante. Cela élimine l’ancien favori, la variante JN.1, qui s’est répandue dans le monde l’hiver dernier et représente désormais 22,5 % des cas.

Le CDC utilise Suivi des données de prévision immédiate pour projeter les variantes du COVID sur une période de deux semaines. L’outil est utilisé pour aider à estimer la prévalence actuelle des variantes, mais ne permet pas de prédire la propagation future du virus, a indiqué le CDC.

Pourrait-il y avoir une poussée estivale ?Les nouvelles variantes FLiRT du COVID-19 sont désormais la variante dominante.

Qu’est-ce que la variante KP.3 ?

Comme les variantes JN.1 et « FLiRT » KP.1.1 et KP.2, KP.3 est un volet similaire.

USA TODAY a contacté le CDC pour plus d’informations sur la variante, mais n’a pas reçu de réponse.

État des cas de COVID aux États-Unis

Bien que les taux de décès et d’hospitalisations aient considérablement diminué, les données montrent également que les taux de tests positifs et de visites aux urgences sont en hausse.

Le CDC a récemment rapporté le 4 juin que « les infections au COVID-19 augmentent ou sont susceptibles d’augmenter dans 30 États ».

Le vaccin d’automne contre le COVID ciblera JN.1

L’émergence dominante de la variante KP.3 fait suite à une réunion d’un panel de la FDA cette semaine pour discuter des mises à jour d’un vaccin COVID pour l’automne.

Pendant le Comité consultatif sur les vaccins et produits biologiques connexesles experts de la santé des fabricants de vaccins Pfizer, Moderna et Novavax ont chacun déclaré au panel qu’ils étaient prêts à rendre disponibles les vaccins ciblant JN.1 en août en attendant l’approbation de la FDA.

Les vaccins mis à jour devraient être publiés à l’automne, avant la hausse attendue des cas de COVID-19 en hiver.

Contributeur : Eduardo Cuevas, USA TODAY.