Évelyne Beaudin dit qu’après être devenue mairesse de Sherbrooke, au Québec, elle a décidé que son bureau avait besoin d’une refonte.

“C’était du mobilier pour hommes pour une personne de très grande taille, qui a été maire avant moi”, explique la femme de 35 ans en étendant largement les bras pour illustrer.

Elle a donc troqué le bureau du maire existant, qu’elle trouvait « peu pratique », pour un modèle plus compact doté de deux écrans d’ordinateur sur bras réglables.

“Maintenant, j’ai un bureau que je peux soulever et une chaise sur laquelle je peux m’asseoir [in] et ressemble à une personne normale.”

En 2021, Beaudin est devenue la première femme maire des 169 ans d’histoire de Sherbrooke, faisant partie d’une vague de jeunesse qui a déferlé sur les mairies de cinq des plus grandes municipalités du Québec.

Aux côtés de Beaudin, deux autres milléniaux — Catherine Fournier, 31 ans, de Longueuil, et Stéphane Boyer, 35 ans, de Laval — et deux un peu plus âgés — Bruno Marchand, 51 ans, à Québec et France Bélisle, 45 ans, à Gatineau — ont tous démontré leur volonté de prendre les devants sur de grands enjeux sociaux, notamment le logement, les changements climatiques et le transport en commun.

«Je pense que c’est à l’échelle de la ville qu’on change vraiment le monde», affirme la mairesse Évelyne Beaudin depuis son bureau de l’hôtel de ville historique de Sherbrooke. (Simon Nakonechny/CBC)

Montréal avait un peu d’avance sur la vague en élisant Valérie Plante, aujourd’hui âgée de 49 ans, en 2017 et en la réélisant en 2021.

REGARDER | La nouvelle vague de maires du Québec stimule le changement : Rencontrez les millennials qui dirigent trois grandes villes du Québec — et le font différemment Vidéo en vedetteLes maires de Laval, de Longueuil et de Sherbrooke, au Québec, tous âgés de 35 ans et moins, changent la façon dont les villes sont gérées et défient le gouvernement provincial en cours de route.

« C’est comme si, tout d’un coup, cette nouvelle génération, cette nouvelle approche, est arrivée au pouvoir et a vraiment changé le paysage et la façon dont la politique municipale est menée — ou peut l’être », a déclaré La Presse. le chroniqueur Yves Boisvert.

Il note que jusqu’à récemment, ceux qui dirigeaient les villes étaient pour la plupart des hommes, issus du monde des affaires ou ayant été formés par les chambres de commerce locales.

Cela a changé, a déclaré Boisvert.

“Cette nouvelle génération arrive avec une approche plus sociale, plus progressiste, et elle voit le rôle d’une ville ou d’une municipalité d’une manière très différente.”

Boisvert affirme que dans le passé, les maires des villes moyennes étaient plus prudents dans leurs relations avec les dirigeants de la ville de Québec, car ils dépendent d’eux pour financer ou approuver des projets.

Pas ce groupe actuel.

“Ils soulèvent des questions, ils s’opposent aux décisions politiques”, a déclaré Boisvert.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, à gauche, la mairesse de Montréal Valérie Plante, troisième à partir de la gauche, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, au centre, le maire de Laval Stéphane Boyer, troisième à droite, et le maire de Québec Bruno Marchand, deuxième à droite, lors d’un sommet sur le logement à Laval en Août 2022. (Charles Contant/CBC)

Ajoutez à cela une opposition relativement faible à l’Assemblée nationale – la CAQ au pouvoir détient 89 sièges sur 125 – et les maires servent de plus en plus de contrepoids politique sur la scène provinciale.

“Ces maires, à bien des égards, constituent la nouvelle opposition”, a déclaré Boisvert. “La véritable opposition officielle au gouvernement.”

Stéphane Boyer, 35 ans, maire de Laval

En septembre, le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, est venu à Laval, une banlieue en plein essor au nord de Montréal, pour annoncer 20 millions de dollars sur cinq ans pour aider le service de police de la ville à lutter contre la violence armée, un enjeu prioritaire pour le maire Boyer.

Mais quand ce fut son tour de prendre le micro, Boyer a gâché la séance photo, qualifiant l’argent de « trop peu, trop tard » et d’« injuste » pour les citoyens de Laval, comparativement à ce que recevait son voisin Montréal pour le même problème.

Alors que les caméras de télévision tournaient et que Bonnardel restait silencieux, le maire a poursuivi en déclarant : « La vie d’un Lavallois ne vaut pas moins que celle d’un Montréalais. »

À la tribune, le maire de Laval, Stéphane Boyer, a qualifié l’engagement de 20 millions de dollars du ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, à la droite de Boyer, d’embaucher davantage de policiers, de « trop peu, trop tard ». (Pascal Robidas/Radio-Canada)

Interrogé sur ses propos ce jour-là, Boyer dit qu’il a tenté de faire valoir sa cause à huis clos auprès de la province, en vain.

“Je pense que les gens s’attendaient à ce que je me présente devant la caméra et que je dise : ‘Oui, je suis content, merci’, mais en réalité, ce n’était pas le cas, parce que je ne pensais pas que c’était juste pour Laval.” dit Boyer.

“C’était important pour moi de rester fidèle”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas là pour faire des conneries aux gens.”

Boyer dit qu’il n’est pas en mesure de se faire des ennemis auprès du gouvernement provincial, mais les municipalités comme la sienne sont de plus en plus en première ligne face à des défis qui exigent une action et un financement rapides.

Des défis comme l’itinérance, qui, selon Boyer, n’était pas un problème majeur à Laval il y a seulement trois ans, mais qui est maintenant de plus en plus répandu.

Le maire explique que même s’il semble parfois que les villes demandent toujours de l’argent, c’est parce qu’elles voient les problèmes de près et veulent les résoudre.

“[When] Je reçois un appel, littéralement une mère qui pleure au téléphone et qui n’a nulle part où aller, c’est navrant”, a-t-il déclaré.

Il dit que le coût du logement dans sa ville est devenu si élevé que même lui, avec son salaire de maire de 100 000 dollars, hésite à franchir le pas.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, posent pour une photo à Longueuil, au Québec, le lundi 27 juin 2022. (Stéphane Blais/La Presse Canadienne)

“Je cherche à acheter”, a déclaré Boyer, “mais même moi-même et ma petite amie, je me dis : ‘Hé, 600 000 $, c’est beaucoup d’argent.'”

“Je ne dis pas que je ne peux pas me le permettre, mais est-ce que je veux dépenser autant d’argent pour une maison ?”

Catherine Fournier, 31 ans, mairesse de Longueuil

Catherine Fournier affirme que le spacieux bureau du maire dont elle a hérité à l’hôtel de ville de Longueuil est plus grand que son appartement. Elle a même proposé en plaisantant à ses collègues d’en faire un grand espace de travail partagé.

“C’est [way] trop pour moi”, a-t-elle déclaré.

La mairesse Catherine Fournier dans son bureau de l’hôtel de ville de Longueuil. Fournier dit : « Ce n’est pas seulement une question d’âge. Il s’agit de la façon dont nous faisons de la politique. (Simon Nakonechny/CBC)

Fournier dit qu’elle ne connaissait pas grand chose en politique municipale avant de devenir députée du Parti québécois dans la circonscription de Marie-Victorin de Longueuil à 24 ans, la plus jeune femme à avoir été élue à l’Assemblée nationale.

Mais après avoir participé à des événements communautaires en tant que politicienne provinciale, elle a eu le sentiment qu’elle pourrait faire une plus grande différence dans la vie des résidents si elle était leur maire.

«Je pense que la politique municipale correspond mieux à ma personnalité parce que j’ai besoin d’action», a déclaré Fournier.

Fournier pense que le groupe de jeunes maires représente quelque chose de nouveau dans le leadership municipal : « Ce n’est pas seulement une question d’âge. Il s’agit de la façon dont nous faisons de la politique. »

Elle dit qu’ils travaillent de plus en plus ensemble pour faire avancer des questions d’intérêt commun, au lieu de penser chacun aux intérêts de leur propre ville.

«Nous avons un plus grand rapport de force avec le gouvernement du Québec», a déclaré Fournier.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ancienne députée du Parti québécois, en compagnie du premier ministre du Québec, François Legault, au Collège d’aviation de Longueuil. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

L’un de ces enjeux consiste à rendre les villes plus résilientes aux effets du changement climatique.

Récemment, Fournier s’est engagé à préserver à perpétuité 21 % du territoire de Longueuil en espaces verts — un engagement majeur pour une ville qui doit en grande partie sa croissance à l’étalement urbain.

Lors de l’annonce, en présence du député local et du ministre Ian Lafrenière, Fournier a poussé le gouvernement du Québec à modifier les lois sur l’expropriation pour aider les villes à réduire le coût d’acquisition des espaces verts.

« Si le Québec n’est pas prêt à avoir le courage politique [to do it]j’espère qu’il sera prêt à desserrer les cordons de la bourse pour aider des villes comme Longueuil”, a-t-elle déclaré.

Fournier n’aime pas le terme d’opposition lorsqu’il est question de la relation des maires avec la province, affirmant qu’ils dépendent de la ville de Québec en termes de financement et de pouvoirs, alors ils sont «condamné à s’entendre,” obligé de s’entendre.

Mais elle affirme que même si leur approche est collaborative, ils n’ont pas peur de transmettre leur message aux médias pour exercer davantage de pression, si nécessaire.

“Nous savons ce dont nous avons besoin, donc nous n’avons pas peur de le dire”, a-t-elle déclaré.

Évelyne Beaudin, 35 ans, mairesse de Sherbrooke

En mai, Évelyne Beaudin a remporté le prix de l’Union des municipalités du Québec reconnaissant la contribution d’un élu municipal de moins de 35 ans.

Le prix se trouve dans son bureau, sur le rebord d’une fenêtre, avec un accordéon (elle joue) et une sculpture en bois du mot vélo (c’est une passionnée de cyclisme) avec le “o” en forme de cœur.

Beaudin dit que lorsqu’elle a commencé à suivre la politique municipale à Sherbrooke, l’ambiance était bien différente à l’hôtel de ville.

“J’ai regardé le conseil municipal, et il était composé uniquement de personnes âgées et principalement d’hommes”, a-t-elle déclaré. “Alors quand ils parlaient, je ne me reconnaissais pas en eux.”

La mairesse Évelyne Beaudin s’adresse aux journalistes à Sherbrooke lors des inondations de cet été en Estrie, qui ont forcé certains résidents à évacuer leur résidence. (Brigitte Marcoux/Radio-Canada)

Comme Fournier, elle minimise également l’idée que la jeune cohorte de maires s’oppose au gouvernement provincial, mais reconnaît que sa relation avec le premier ministre et son ministre des Affaires municipales a connu des hauts et des bas.

“Cela dépend du sujet”, a-t-elle déclaré, soulignant la récente décision de la province de presque doubler les frais de scolarité universitaires pour les étudiants de l’extérieur de la province.

Beaudin a exhorté le gouvernement caquiste à exclure l’Université Bishop’s, située dans l’arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke, de la hausse des frais de scolarité prévue, affirmant que cela pourrait avoir un « impact fatal » sur l’établissement anglophone, qui attire environ 30 pour cent de ses étudiants d’autres provinces canadiennes.

La mairesse, qui était autrefois candidate du parti souverainiste aujourd’hui disparu, Option Nationale, dit qu’elle soutient les efforts du gouvernement caquiste pour défendre la langue française, mais elle ne voit pas les quelque 700 étudiants hors province de Bishop’s comme une menace.

Beaudin dit que la situation illustre à quel point être maire, ce n’est pas seulement s’occuper des affaires de la ville, mais aussi agir en tant que gouvernement local, affirmant que l’avenir de Lennoxville est lié au sort de l’école vieille de 180 ans.

“Ce genre de décision qui a un impact si énorme sur notre communauté exige que moi, en tant que maire, je doive parler”, a-t-elle déclaré. “Je dois être écouté.”

Le pouvoir des villes

Boyer dit que même si les jeunes maires ne discutent pas en groupe, ils s’appellent parfois ou s’envoient des SMS pour obtenir des conseils et apprendre de leurs erreurs respectives.

Beaudin affirme qu’une partie de leur capacité à travailler ensemble est due au fait qu’ils ne sont pas divisés selon des lignes de parti.

“Je ne sais pas quelle est la famille politique de Stéphane et Bruno”, a-t-elle déclaré. “Nous avons simplement les mêmes problèmes dans nos villes et nous y allons ensemble et nous sommes d’accord et donc nous sommes forts.”

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin, à gauche, le maire de Québec Bruno Marchand, deuxième à gauche, la mairesse de Montréal Valérie Plante, deuxième à droite et la mairesse de Gatineau France Bélisle participent à un panel intitulé « Un nouveau rôle international pour les villes ? au Conseil des relations étrangères de Montréal en avril. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Boisvert, le chroniqueur du journal, affirme que les nouveaux maires ajoutent une autre dimension au rôle des gouvernements municipaux au Québec, et que les électeurs semblent réceptifs à l’idée que la nouvelle génération prenne les rênes avec un style plus énergique.

«La définition de ce qu’est un maire n’est plus la même qu’il y a 30 ans», a déclaré Boisvert. “C’est plus compliqué. C’est plus stimulant mais c’est aussi plus gratifiant, car on peut accomplir plus.”