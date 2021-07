La nouvelle vague de cas de Covid est presque au pic de l’inondation hivernale d’infections

LA nouvelle vague de cas de Covid est presque au pic du flot d’infections pendant l’hiver – mais les décès restent lents.

Les graphiques présentés lors de la conférence de presse du Premier ministre Boris Johnson sur la Journée de la liberté aujourd’hui ont montré le nombre de Britanniques testés positifs depuis le début de la pandémie au début de l’année dernière.

La vague actuelle de cas de Covid est proche du pic de la vague hivernale

Un graphique a montré les trois vagues de cas de coronavirus, la première étant arrivée début 2020, suivie de la vague hivernale, puis du pic actuel de cas.

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a déclaré que les cas de Covid continueront d’augmenter car les restrictions ont maintenant été annulées.

Il a déclaré aujourd’hui: « Nous sommes assez proches du pic des vagues d’hiver et cela va augmenter, et cela augmentera au fur et à mesure que nous avancerons dans la quatrième étape.

« [There’s a] chevauchement très étroit dans des cas croissants très similaires à la vague d’automne et à la vague actuelle. »

Cependant, il a ajouté que les décès au cours des deux vagues précédentes ont augmenté beaucoup plus rapidement qu’ils ne le sont maintenant – grâce au déploiement de vaccins de premier plan au Royaume-Uni.

