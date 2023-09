La nouvelle usine de batteries Ford EV crée des emplois et des débats dans une petite ville du Michigan

MARSHALL, MICH. – Un matin de rafales dans une ville pittoresque du centre du Michigan, la lueur du soleil frappe la fresque aux couleurs vives sur le côté d’un bâtiment en brique. On y lit, en caractères gras, « SALUTATIONS DE MARSHALL ».

Le trottoir est bordé de boutiques attrayantes comme Living MI, où la propriétaire Caryn Drenth dispose une pile de t-shirts graphiques au milieu de rangées de bibelots dignes d’un cadeau. De l’autre côté de la rue, chez Marshall Hardware, le directeur du magasin, David Miltenberger, place deux drapeaux – le drapeau américain et un pour les Red Hawks de Marshall High School – dans des porte-drapeaux adjacents à un mur extérieur.

À environ cinq minutes en voiture d’un magasin d’antiquités, d’une librairie et d’une pharmacie rétro se trouve un vaste terrain où la construction a commencé. Des tas de terre et une flotte de camions de ciment sont les premiers signes de ce qui s’en vient : une nouvelle somme de 3,5 milliards de dollars Gué usine qui emploiera 2 500 travailleurs fabriquant des batteries pour véhicules électriques.

Ford envisageait initialement de s’installer en dehors des États-Unis, mais a été attiré vers le Michigan en partie à cause des nouveaux crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques et les batteries qui faisaient partie de la loi sur la réduction de l’inflation. Ford a finalement atterri à Marshall, une ville d’un peu moins de 7 000 habitants.

Il y a un an, le président Joe Biden a signé l’IRA, un vaste programme de mesures environnementales, fiscales et de soins de santé dont il a promis qu’il ramènerait des emplois aux États-Unis. Depuis lors, lui et d’autres démocrates comme le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer ont vanté les impacts de la loi comme une clé pour remporter la présidence et le Congrès en 2024.

Avantages et inconvénients

Pourtant, sur le terrain à Marshall, où le site est en préparation pour le début des travaux, la réalité est bien plus compliquée. L’enthousiasme suscité par le site s’accompagne d’inquiétudes quant à la façon dont la vie dans une charmante petite ville pourrait changer avec l’introduction d’une industrie majeure.

De nombreux propriétaires d’entreprises, dont Derek Allen, qui dirige une organisation à but non lucratif à Marshall, saluent la nouvelle usine comme un moyen d’assurer la stabilité économique. Allen a déclaré que la ville avait perdu 2 000 emplois ces dernières années à mesure que les entreprises réduisaient leurs effectifs ou déménageaient ailleurs. Covid a également eu des conséquences néfastes sur de nombreuses petites entreprises. L’annonce de la nouvelle usine en février a été « un énorme coup de pouce pour le moral ici », a déclaré Allen alors qu’il se trouvait à Serendipity and The Brew, un magasin local de café et d’articles pour la maison.

« Je me sens tellement excité et béni que cela arrive dans notre communauté, et que des entreprises comme celle-ci prospéreront pendant on ne sait combien de temps grâce à cela », a déclaré Allen.

Tout le monde n’est pas aussi convaincu que le changement sera bénéfique pour Marshall.