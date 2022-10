La nouvelle usine de batteries EV de 4,4 milliards de dollars de Honda sera construite dans l’Ohio

Un employé inspecte la porte d’un véhicule Honda Accord 2018 pendant la production à l’usine automobile Honda of America Manufacturing Inc. Marysville à Marysville, Ohio, le jeudi 21 décembre 2017.

Moteur Honda et LG Energy Solution ont annoncé mardi qu’une nouvelle usine de plusieurs milliards de dollars pour produire des batteries pour véhicules électriques serait située dans l’Ohio.

La construction de la nouvelle installation – située à environ 40 miles au sud-ouest de Columbus – devrait commencer au début de 2023, suivie de la production de masse de batteries lithium-ion d’ici la fin de 2025.

L’usine de batteries devrait coûter 3,5 milliards de dollars, l’investissement global de la coentreprise anonyme atteignant finalement 4,4 milliards de dollars, ont indiqué les sociétés.

Honda et LGES ont annoncé des plans pour la coentreprise et l’usine de batteries l’année dernière, mais n’avaient pas révélé d’emplacement. L’installation devrait employer environ 2 200 personnes, ont indiqué les entreprises.

En plus de la nouvelle usine de batteries, Honda a annoncé mardi son intention d’investir 700 millions de dollars pour rééquiper plusieurs de ses usines automobiles et de groupes motopropulseurs existantes pour la production de véhicules électriques. Le constructeur automobile japonais prévoit de commencer la production et la vente de véhicules électriques en Amérique du Nord en 2026.

Ces annonces font partie de plusieurs investissements récents de plusieurs milliards de dollars dans la production américaine de véhicules électriques et de batteries dans le cadre d’un resserrement des réglementations sur les émissions et de la législation visant à encourager la fabrication nationale.

Les constructeurs automobiles sont confrontés à des directives d’approvisionnement plus strictes qui font partie de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (anciennement l’Accord de libre-échange nord-américain) et, plus récemment, de la Loi sur la réduction de l’inflation. Les deux politiques ont accru les exigences relatives aux pièces et matériaux de véhicules d’origine nationale afin d’éviter les droits de douane ou de bénéficier d’incitations financières.

Honda prévoit d’éliminer progressivement les moteurs à combustion interne traditionnels et de proposer exclusivement des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible d’ici 2040 en Amérique du Nord. Cela fait partie des plans de l’entreprise pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

LGES – une spin-off de LG Chem – a également annoncé des coentreprises avec Moteurs généraux , Moteur Hyundai et fabricant de jeep Stellantide .