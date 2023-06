La nouvelle tournée «StarWalk» cartographie gratuitement les artistes les plus célèbres de la Colombie-Britannique sur l’application VanWalks

Les membres du temple de la renommée du divertissement de la Colombie-Britannique sont présentés lors d’une nouvelle visite à pied autoguidée du StarWalk de Granville Street à Vancouver.

Les biographies de Bryan Adams, Sarah McLachlan, Michael J. Fox, Dal Richards et près de 200 autres se trouvent maintenant sur l’application de tournée VanWalks (vanwalks.ca), en partenariat avec BC Entertainment Hall of Fame.

Gratuitement le long de Granville Street, de Robson à Nelson, les utilisateurs de smartphones peuvent virtuellement étendre les sections des stars du trottoir pour en savoir plus sur chaque intronisé. Les utilisateurs peuvent également démarrer une visite en recherchant un nom et des directions vers le placement de l’étoile.

«Le divertissement en Colombie-Britannique doit retrouver son fanfaron, et les étoiles de bronze de Granville Street en sont une grande partie», a déclaré Bill Allman, président du BC Entertainment Hall of Fame, dans un communiqué de presse le mercredi 7 juin.

« Pour une ville relativement petite, Vancouver à elle seule a produit une quantité incroyable de talents internationaux et nationaux », a ajouté Allman. « Les personnes commémorées sur le trottoir ont façonné non seulement la culture canadienne, mais aussi le divertissement mondial. L’application VanWalks est l’outil parfait que tout le monde peut utiliser pour en savoir plus sur ces incroyables artistes et bâtisseurs d’une industrie dynamique.

Les artistes de StarWalk ayant des liens avec le Surrey incluent la chanteuse de jazz Eleanor Collins, le cinéaste R. Paul Dhillon, la star de la musique bhangra Jazzy B (alias Jaswinder Singh Bains) et d’autres.

Le BC Entertainment Hall of Fame a été créé en 1992 pour honorer «des personnalités de premier plan qui ont apporté une contribution significative à l’industrie du divertissement en Colombie-Britannique». Aujourd’hui, la salle honore plus de 300 artistes dans deux catégories (StarWalk, StarMeritus).

Chris King, fondateur de VanWalks, a déclaré qu’il était ravi de lancer la collaboration de contenu avec BC Entertainment Hall of Fame, le dernier ajout aux tournées de l’entreprise, certaines téléchargées moyennant des frais. Les autres destinations de Vancouver incluent Gastown, Chinatown, Stanley Park Seawall et Coal Harbour.

« Voir les noms de nos personnalités publiques les plus connues et les plus aimées sur le StarWalk est une partie importante de tout voyage à Granville Street », a déclaré King. « Avoir l’itinéraire StarWalks dans VanWalks permettra aux gens d’en savoir plus facilement sur leurs artistes les plus aimés et de découvrir de nouveaux favoris. »

