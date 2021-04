Mobvoi a annoncé le TicWatch GTH pour les États-Unis aujourd’hui, et juste pour être franc avec vous, ce n’est pas un portable que nous couvririons normalement. Il n’exécute pas Wear OS et correspond aux dizaines de autre vêtements de fitness semi-intelligents que vous pouvez trouver partout sur Amazon à des prix raisonnables. Mais comme c’est aujourd’hui le jour de l’examen de OnePlus Watch, je voulais vous montrer comment la première montre de OnePlus se compare au reste de l’industrie.

La TicWatch GTH est portable de 43 mm avec un boîtier en métal, un écran haute résolution de 1,55 ″, Bluetooth 5.0 et tous les capteurs que vous pourriez demander à un portable axé sur le fitness. Il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un capteur SpO2, d’un capteur externe, d’un capteur de respiration et même d’un capteur de température cutanée. Si vous souhaitez suivre votre santé et toutes les mesures, cela fait à peu près tout.

Le GTH dispose également de bandes interchangeables de 20 mm, est disponible en noir, dure jusqu’à 10 jours avec une seule charge et offre une résistance à l’eau de 5 ATM. Le seul gros élément qui manque est le GPS, ce qui est un gros problème pour ceux qui n’apportent pas leur téléphone avec eux lorsqu’ils se dirigent vers une course ou une promenade.

Il exécute un RTOS personnalisé (comme l’OP Watch), fait un minimum de notifications, vous rappelle de bouger et synchronisera en fait votre sommeil de la montre à l’application tout en offrant un aperçu approfondi de votre efficacité de sommeil.

Ce nouveau TicWatch GTH de Mobvoi coûte 79,99 $.

Comparé à la OnePlus Watch, un appareil qui a été universellement analysé par tous les testeurs aujourd’hui, le GTH offre tous les mêmes capteurs que la montre OnePlus, mais le monte en ajoutant le capteur de température de la peau. Le GTH n’a pas de GPS. Cependant, la taille plus petite du boîtier conviendra à plus de poignets, le bracelet inclus devrait aussi, et Mobvoi le fait depuis assez longtemps pour que les bogues entre la montre et l’application compagnon que tout le monde a vus sur la montre OnePlus ne soient certainement pas là. Il suivra probablement même vos pas assez précisément.

Autant j’essaie de ne pas plonger sur la OnePlus Watch, le fait est ici que OnePlus est entré dans une arène où d’innombrables joueurs se sont fait un nom, qui ont affiné leurs offres et qui vous le donneront. plus ou la même chose pour beaucoup moins d’argent. Cette TicWatch GTH n’est qu’un exemple qui a été annoncé aujourd’hui.