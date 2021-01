Les fans des Simpsons ont proposé une nouvelle théorie sauvage qui remet en question tout ce que nous savons sur Ralph.

Ralph est le fils du chef Wiggum dans la série animée à succès, mais un grand nombre de fans sont convaincus que le policier n’est pas son vrai père.

En fait, beaucoup sont catégoriques, le collègue du chef Wiggum, Eddie, est le vrai père de Ralph, et ils prétendent qu’ils se ressemblent plus et que Ralph n’a aucune ressemblance avec le chef Wiggum.

Alors que le chef Wiggum a les cheveux bleus et le nez retroussé, Ralph – comme Eddie – a des mèches de cheveux noirs.

S’adressant à Reddit, les fans des Simpsons ont partagé des photos des trois personnages comme «preuves», avec un écrit: «La femme du chef Wiggum a eu une liaison avec Eddie et Ralph est en fait son fils».

D’autres ont suggéré qu’Eddie avait fait don de sperme à Wiggum et à sa femme Sarah afin qu’ils puissent avoir un bébé après que les organes reproducteurs de Wiggum aient été décrits comme « flétris et inutiles ».

Cependant, dans l’épisode de la saison 23, Holidays of Future Passed, la série a progressé de 30 ans et a montré à Ralph suivant les traces de son père et travaillant comme flic.

Cela montrait également que ses cheveux raides et noirs étaient devenus plus épais et plus bleus, comme ceux de son père, leur donnant davantage une ressemblance familiale.

Pendant ce temps, les fans des Simpsons craignent que l’émission emblématique n’ait une nouvelle fois prédit l’avenir après qu’un épisode ait montré la fin du monde le jour de l’inauguration.

Le même épisode semblait prédire l’émeute du Capitole déclenchée par les retombées sur le résultat de l’élection présidentielle.

L’épisode, qui a été diffusé à l’origine le 1er novembre 2020, montrait une sinistre suggestion du sort de l’Amérique alors qu’Homère n’avait pas émis son vote «décisif».

La sitcom animée avance ensuite rapidement jusqu’au jour de l’inauguration le 20 janvier 2021, où Springfield est en état d’armageddon.

Les fans des Simpsons n’ont pas tardé à appeler la comparaison étrange entre l’épisode et les terribles événements du Capitole plus tôt ce mois-ci, et le fait que le jour d’inauguration de Joe Biden ait lieu à cette même date.

Les Simpsons est disponible sur Disney +.