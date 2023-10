La nouvelle tendance de la génération Z est aussi stupide qu’on pourrait le penser – Twitchy

Nous ne sommes pas étrangers aux « tendances » absurdes que la génération Z tente de créer, mais cette dernière remporte la palme. C’est ce qu’on appelle la « marche silencieuse ». Se promener sans téléphone, ou sans écouter de la musique, des podcasts ou toute sorte de distraction technologique.

Oui, tu l’as bien lu. Les zoomers ont découvert l’art pas si perdu de la MARCHER.

Une podcasteuse du nom de Mady Maio est la femme à qui on attribue le lancement de cette « tendance ». Voici ce qu’elle a dit à ce sujet après que son petit ami l’ait encouragée à l’essayer :

Et au début, je me disais putain non, mon anxiété ne pourrait jamais – ce qui est probablement ce que vous pensez – mais quelque chose en moi me disait de laisser-moi essayer.