La nouvelle technologie Xbox Generative AI de Microsoft suscite des réactions négatives généralisées

Microsoft se lance à fond dans l’IA sur plusieurs fronts, de l’OpenAI au DALL-E, mais maintenant qu’elle s’infiltre dans sa division de jeux vidéo, de nouvelles sonnettes d’alarme se déclenchent dans l’industrie.

Microsoft a annoncé un partenariat avec Inworld AI, qui utilisera sa technologie pour « autonomiser les développeurs de jeux » sur Xbox avec des outils d’IA. Et avant que vous ne demandiez, non, nous ne parlons pas seulement du comportement traditionnel de l’IA dans les jeux, un concept industriel ancien, mais de l’IA réelle et générative, qui amène tout le monde, des développeurs aux écrivains, en passant par les acteurs vocaux et les joueurs, à bout de nerfs et s’opposant au concept.

Voici ce qu’Inworld AI promet d’apporter à Xbox grâce à sa technologie :

“Un copilote de conception d’IA qui aide et permet aux concepteurs de jeux d’explorer des idées plus créatives, en transformant les invites en scripts détaillés, en arbres de dialogue, en quêtes et bien plus encore.”

“Un moteur d’exécution de personnages IA qui peut être intégré au client du jeu, permettant des récits entièrement nouveaux avec des histoires, des quêtes et des dialogues générés dynamiquement pour les joueurs.”

Encore une fois, tout cela relève du récit de « responsabilisation des créateurs », et pourtant, les scripts, les quêtes et les traditions basés sur l’IA sont quelque chose qui est immédiatement et profondément rejeté par la plupart des développeurs. Et le moment n’échappe à personne, étant donné le grand nombre de licenciements dans l’industrie qui ont eu lieu cette année :

Les créateurs censés être habilités ne veulent rien avoir à faire avec la technologie. C’est essentiellement exactement la même réaction chez la plupart des scénaristes à qui l’on dit que l’IA peut améliorer leur travail, ou des artistes qui disent que l’IA peut les aider dans leur créativité, alors qu’il semble bien plus probable qu’elle pourrait détruire l’ensemble de leur domaine de travail :

Nous sommes bien sûr au milieu de deux grèves majeures à Hollywood centrées en partie sur la technologie de l’IA. La grève des écrivains vient d’être résolue avec un langage lourd empêchant l’IA d’écrire la plupart des ébauches de scénario ou de s’en attribuer le mérite. Mais la grève des acteurs est bloquée parce que les studios veulent que les acteurs cèdent définitivement leurs droits de ressemblance moyennant des frais uniques afin que la technologie de l’IA puisse générer des performances à partir d’eux indéfiniment.

Le problème avec l’industrie du jeu vidéo est qu’il n’existe pas de syndicat de développement ou d’écrivain généralisé et global. Les doubleurs de jeux vidéo peuvent se mettre en grève et l’ont déjà fait, mais ce n’est qu’un élément, et l’industrie n’est pas conçue de la même manière pour rejeter ce type de technologie, et cela devrait se faire studio par studio.

La technologie générative d’IA de jeu comme celle-ci est extrêmement naissante et rien ne dit qu’Inworld peut réellement produire quelque chose à moitié décent avec elle. Je comprends l’idée de base de parler à un PNJ alimenté par l’IA qui peut apparemment aller dans des directions infinies qu’un script normal ne permettrait jamais, mais cela semble être une pensée extrêmement basique qui annule tous les autres éléments de la façon dont les jeux s’emboîtent (oh l’IA peut générer dialogue pour une nouvelle série de quêtes ? Dites-moi comment les lieux, les ennemis, les rencontres et les récompenses sont conçus, testés et construits d’une manière qui n’est pas horrible).

L’IA est actuellement le Far West et toutes les industries essaient de prendre leur part et de trouver comment l’utiliser pour remplacer les humains et économiser de l’argent. Microsoft va si fort et si vite en matière d’IA qu’il ne cesse de s’en prendre à des choses, comme DALL-E générant des images tellement inappropriées qu’il a dû être censuré à mort, ou des sondages générés par l’IA demandant aux lecteurs comment ils pensent qu’une femme est morte dans une nouvelle histoire. Alors, que va nous apporter exactement la technologie Xbox AI gamedev ? Je ne sais pas quand nous le saurons, car ils devront d’abord trouver des studios et des développeurs qui acceptent réellement de l’utiliser.

