La nouvelle technologie sauvage qui arrive dans l’éolien offshore

La solution, selon Weinstein, est de construire des turbines flottantes. L’énergie éolienne offshore suit une progression que les sociétés pétrolières et gazières ont tracée avec les plates-formes de forage: passer de l’onshore à l’offshore aux installations flottantes, a déclaré Weinstein.

Weinstein a été impliqué dans certains des premiers projets de démonstration d’énergie éolienne flottante au monde, notamment une installation de 50 mégawatts en Écosse. Au total, environ 125 mégawatts de projets de démonstration ont été installé dans le monde entieret 125 autres mégawatts sont en construction.

Et le pipeline se développe rapidement. Au total, plus de 60 gigawatts de projets éoliens offshore à travers le monde sont en cours de planification, avec la Corée du Sud, le Royaume-Uni, l’Australie et le Brésil parmi les meilleurs pays en termes de capacité prévue.

Cette illustration représente six éoliennes offshore. Les trois de gauche sont des fondations fixes traditionnelles, tandis que les trois de droite sont des modèles flottants. JOSHUA BAUER, LABORATOIRE NATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une étape importante et la suite

Maintenant, la Californie rejoint la liste des gouvernements qui se lancent dans le jeu des parcs éoliens flottants.

L’État a vendu aux enchères 370 000 acres d’océan, divisés en cinq sites répartis sur deux zones au large de la côte californienne. Les sites sont dans l’eau jusqu’à 1 300 mètres de profondeur et nécessiteront une technologie éolienne flottante. Mon collègue James Temple a publié une histoire plongeant dans la vente aux enchères plus tôt cette semaine.

Les entreprises soumissionnent sur des sites qui pourraient collectivement abriter suffisamment d’éoliennes pour générer jusqu’à 4,5 gigawatts d’électricité, suffisamment pour alimenter plus de 1,5 million de foyers. Au total, les sites se sont vendus pour 757 millions de dollars, le plus grand site atteignant près de 174 millions de dollars.

L’enchère représente une nouvelle phase pour l’éolien offshore flottant. Il y a moins de dix ans, Weinstein m’a dit à EmTech, les gens ne prenaient pas la technologie au sérieux lorsqu’elle proposait des plans pour construire des fermes dans l’État. “Les gens m’ont regardée et ont dit : ‘Tu dois être folle, pourquoi tu fais ça, ça ne marchera pas'”, a-t-elle dit.

Désormais, les entreprises pourraient commencer sérieusement à construire des parcs éoliens flottants aux États-Unis. Mais la vente aux enchères n’est qu’une étape parmi une série de nombreuses étapes entre la conception et la production d’électricité. Les entreprises ont des années de planification et de construction avant de commencer à produire de l’électricité à partir des sites. L’obtention des permis à elle seule pourrait prendre cinq à sept ans.