L’homme génère une quantité remarquable de déchets : plus de 2 milliards de tonnes par an, selon la Banque mondiale, soit environ 4,5 billions de livres par an. Et ce chiffre va augmenter. Les ordures mondiales devraient atteindre 3,4 milliards de tonnes d’ici 2050.

Même si vous pouviez trouver où mettre autant de déchets, il y aurait des fuites de gaz à effet de serre dangereux qui contribuent au changement climatique. Les décharges de déchets solides sont la troisième source d’émissions de méthane aux États-Unis, selon les données les plus récentes disponibles auprès de l’Agence de protection de l’environnement. En 2019, les décharges ont émis 15 % des émissions de méthane, ce qui équivaut aux émissions de plus de 21,6 millions de voitures particulières conduites pendant un an.

Le recyclage n’est pas une panacée. Et en plus, il y a un écart important entre ce qui peut être recyclé et ce qui est réellement recyclé. Les matières recyclables sèches telles que le plastique, le papier et le carton, le métal et le verre représentent 38 % des déchets municipaux, selon les données du What a Waste 2.0 de la Banque mondiale rapport. Pendant ce temps, seulement 13,5% de ces matières recyclables sèches sont réellement recyclées dans le monde.

Les entreprises technologiques tentent de s’attaquer au problème des déchets sous plusieurs angles, en améliorant les processus de recyclage et en créant de nouveaux matériaux pour fabriquer des produits à usage unique qui sont compostables.

L’industrie américaine des déchets peut utiliser l’aide. Les pays les plus riches recyclent mieux que les pays les plus pauvres, mais les États-Unis ne sont pas en tête de liste, recyclant 34,6% de leurs déchets. Alors que les pays pauvres ne recyclent en moyenne que 3,7% et que beaucoup ne recyclent pas du tout ou ne disposent pas de données, certains des meilleurs taux se trouvent en Europe et en particulier parmi certains des plus petits territoires, comme les îles Féroé, un pays auto- archipel gouvernant qui fait partie du Royaume du Danemark, qui est n°1 mondial, recyclant 67% de ses déchets.